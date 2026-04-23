Увольнение со службы из-за ухода за родителями: почему решающим является акт семейного положения
- Военнослужащие могут уволиться для ухода за нетрудоспособными родственниками, если нет других близких, которые могут это сделать.
- Проверка семейного положения проводится ТЦК по месту регистрации военного.
Военнослужащие, которые хотят уволиться для ухода, должны получить в ТЦК документ о наличии или отсутствии других лиц первой или второй степени родства. Если больше никто не сможет ухаживать за нетрудоспособными родственниками, то военного могут уволить по семейным обстоятельствам.
Кто и как осуществляет проверку и на что обращают внимание?
Как правило, военный может уволиться, если нужно ухаживать за родителями с инвалидностью I и II группы. В рапорт и пакет документов, содержащий акт проверки семейного положения. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал руководитель практики военного права АО Investment Lawyer Group Сергей Бондаренко.
В случае отсутствия других близких членов семьи первой и второй степени родства, которые могли бы осуществлять уход, военный имеет право уволиться со службы. Проверка происходит по месту его регистрации. Служащий подает командиру рапорт, в котором пишет просьбу, чтобы он направил соответствующее заявление на его ТЦК. Тогда ответственные лица идут и делают проверку.
Комиссия смотрит на состояние отца или матери, на материальное состояние семьи, опрашивают соседей: кто там проживал, как долго. Действительно ли этот военнослужащий проживает, или нет. Спрашивают у родителей документы о наличии других лиц, которые могут быть членами семьи первой или второй степени родства. И уже после того составляется акт, в котором будет подтверждение: или имеются другие близкие родственники, или нет.
Другой вариант, как просить ТЦК о выдаче акта проверки семейного положения – это через личное обращение самого лица, которая нуждается в уходе, то есть отца или матери военного. Человек обращается с заявлением в ТЦК, который мобилизовал ее сына, и требует соответствующую проверку.
Комиссия обращает особое внимание на наличие или отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства. То есть представители ТЦК могут спросить, есть ли у человека, который нуждается в уходе, родные братья или сестры, или другие дети, кроме военного. То есть определяют наличие всех членов семьи, которые могли бы ухаживать за человеком с инвалидностью.
Стоит отметить! В Семейном праве определено, что родственниками первой степени родства считаются ближайшие члены семьи: родители, дети и муж или жена. Ко второй степени относятся родные братья и сестры, а также бабушка, дедушка и внуки.
Во время проверки также проверяется место регистрации лица, нуждающегося в уходе, и самого военнослужащего.
Важно, что от правильно составленного акта зависит дальнейшая возможность уволиться со службы.
Что еще стоит знать об увольнении с военной службы?
Военный может досрочно расторгнуть контракт только по четко определенным основаниям, в частности по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Для этого нужно подать рапорт и подтверждающие документы, после чего решение принимает командование. Без надлежащих оснований расторгнуть контракт не получится.
Выплаты после увольнения со службы военному предоставляются, однако сроки могут отличаться. Бригады начисляют часть выплат после издания приказа и оформления документов. В случае задержек военный имеет право обращаться с жалобами.
Беременность является основанием для увольнения со службы по желанию военнослужащей. Она также имеет право на отпуск по беременности и родам и соответствующие социальные гарантии. Все процедуры оформляются через рапорт и медицинские документы.