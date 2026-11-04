Очередь на жилищные ваучеры для ветеранов: кому дадут деньги и как ими воспользоваться

Еще десятки тысяч семей ветеранов ожидают получения жилищных ваучеров. Государство уже достигло предварительной договоренности о финансировании, однако это еще не означает поступления средств. Пока финансирование не поступило и не было распределено, нельзя говорить, что все заявители уже гарантированно получат возможность использовать ваучеры.

Главное о предоставлении ваучеров на жилье для ветеранов

Перспектива продления программы выдачи ваучеров на приобретение квартиры в 2027 году существует. Важно напомнить, что два миллиона гривен от государства – это не денежная выплата, которую человек может свободно тратить по своему усмотрению. Это электронный платежный документ целевого назначения, который можно потратить именно на приобретение жилья, инвестирование в строительство, уплату первого взноса или погашение ипотечного кредита. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

По оценкам правительства, уже после начисления первой части финансирования возможность получения поддержки при покупке жилья получат еще около тысячи семей. В этом году такое согласование получили примерно 41 тысяча украинских семей.

Дина Дрижакова напомнила, что программа жилищных ваучеров распространяется не на все семьи со статусом внутренне перемещенных, а только на тех граждан, которые переместились с временно оккупированных территорий и имеют статус:

участника боевых действий;

лица с инвалидностью из-за войны.

Право на получение ваучера на два миллиона гривен имеют те люди, которые пройдут полную проверку. Адвокат отметила, что особое внимание уделяется наличию справки ВПЛ с информацией о предыдущем месте проживания на временно оккупированной территории.

Также проверяется, имеется ли у заявителя, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей другое жилье на подконтрольной Украине территории.

Дина Дрижакова Адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" По общему правилу наличие такого жилья может стать препятствием для получения помощи, но предусмотрены исключения, в частности для недвижимости на территориях активных боевых действий и жилья, находящегося в непогашенной ипотеке.

Эксперт добавила, что существуют и другие ограничения: в частности, учитывается ранее полученная государственная жилищная помощь и участие в других программах жилищной поддержки. Поэтому каждую заявку необходимо рассматривать индивидуально.

Как и кому начисляются средства

Дина Дрижакова объясняет, что средства не перечисляются на личную банковскую карту получателя. Они направляются непосредственно продавцу недвижимости или финансовому учреждению.

Если выбранное жилье стоит дороже 2 миллионов гривен, разницу покупатель должен доплатить самостоятельно. Если дешевле – неиспользованный остаток не выдается человеку наличными, а возвращается в программу для финансирования других заявителей,

– отметила адвокат.

Если комиссия рассмотрела заявку и приняла положительное решение – это означает, что заявитель соответствует критериям для получения помощи и ему сформирован жилищный ваучер. Но для фактического использования ваучера необходимо еще дождаться финансирования и провести бронирование средств.

Существуют установленные правила, согласно которым очередность финансирования определяется по дате и времени подачи заявки на бронирование средств. Когда поступает финансирование, система осуществляет бронирование в соответствии с этой очередностью.

Если финансирование временно отсутствует, заявитель остается в очереди и ожидает следующего поступления средств.

После бронирования средств у человека есть 60 дней, чтобы выбрать жилье и заключить договор купли-продажи. Если не успеть использовать средства в этот срок, бронирование отменяется. Но сам ваучер остается действительным в течение пяти лет, и заявитель может повторно подать заявку на бронирование,

– сказала Дина Дрижакова.

Можно ли купить жилье в любой области Украины

По словам адвоката, получатель ваучера может самостоятельно выбирать регион и конкретный объект недвижимости. Программа не обязывает человека покупать жилье именно в той области, где он сейчас проживает в качестве ВПЛ.

Такое жилье должно соответствовать требованиям программы. Оформление происходит по общим правилам через нотариуса и предусмотренные механизмы проверки.

Обратите внимание! Жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение пяти лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Что делать гражданам

Дина Дрижакова советует тем, кто соответствует критериям программы, но еще не подал заявление, ознакомиться с актуальными условиями и подготовить необходимые документы.

Если документы на получение помощи еще не подавались, то заявление направляется через приложение "Дия". Также предусмотрены способы подачи через портал "Дия", ЦПАУ или нотариуса в соответствии с действующим порядком.

Тем, кто уже получил положительное решение и ваучер, нужно следить за уведомлениями в приложении и информацией об открытии финансирования. Важно не путать дату получения ваучера с датой бронирования средств: именно последняя имеет значение для очередности финансирования,

– отмечает эксперт.

Она также отмечает, что гражданам стоит заранее определиться с бюджетом будущей покупки, регионом и типом недвижимости. Ведь срок действия бронирования средств составляет всего 60 дней.

Дина Дрижакова в целом положительно оценивает переход государства от временных механизмов поддержки переселенцев к инструментам, которые позволяют им обзавестись собственным жильем и восстановить долгосрочную жилищную стабильность.

Но ключевым критерием эффективности программы станет не только объем объявленного финансирования, но и то, насколько быстро эти средства фактически поступят, будут распределены и превратятся в приобретенное жилье для людей,

– заявила адвокат.

Напомним, по словам министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталия Безгина, в 2027 году государство планирует продолжить программу выдачу жилищных ваучеров для Защитников и Защитниц. В реализации программы должна помочь Совет Европы. Уже есть предварительная договоренность о привлечении четырех миллиардов гривен в качестве помощи.

Более 36 тысяч ветеранов-переселенцев с согласованными жилищными ваучерами ожидают финансирования из-за исчерпания государственных средств.