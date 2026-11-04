Черга за житловими ваучерами для ветеранів: кому дадуть гроші та як ними скористатися

Головне про надання ваучерів на житло для ветеранів

Перспектива продовження програми видачі ваучерів на придбання квартири у 2027 році є. Важливо нагадати, що два мільйони гривень від держави – це не грошова виплата, яку людина може вільно витрачати на власний розсуд. Це електронний платіжний документ цільового призначення, який можна витратити саме на придбання житла, інвестування в будівництво, сплати першого внеску, або погашення іпотечного кредиту. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка й керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

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Уряд оцінює, що вже після нарахування першої частини фінансування, можливість отримання підтримки для купівлі житла отримають ще близько тисячі родин. Цьогоріч таке погодження отримали приблизно 41 тисяча українських родин.

Діна Дрижакова нагадала, що програма житлових ваучерів поширюється не на всі родини зі статусом внутрішньо переміщених, а лише на тих громадян, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та мають статус:

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учасника бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Платіжку на два мільйони гривень мають право отримати ті люди, які пройдуть повну перевірку. Адвокатка зазначила, що увагу звертають на наявність довідки ВПО з інформацією про попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території.

Також перевіряється, чи має заявник, його чоловік або дружина та неповнолітні діти інше житло на підконтрольній Україні території.

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Діна Дрижакова Адвокатка, керівниця ЮК "Prima Leader Group" За загальним правилом, наявність такого житла може бути перешкодою для отримання допомоги, але передбачені винятки, зокрема для нерухомості на територіях активних бойових дій та житла, що перебуває в непогашеній іпотеці.

Експертка додала, що наявні й інші обмеження: зокрема, враховується отримання раніше державної житлової допомоги та участь в інших програмах житлової підтримки. Тому кожну заявку необхідно оцінювати індивідуально.

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Як і кому нараховуються кошти

Діна Дрижакова пояснює, що кошти не перераховуються на особисту банківську картку отримувача. Вони спрямовуються безпосередньо продавцю нерухомості або фінансовій установі.

Якщо обране житло коштує дорожче за 2 мільйони гривень, різницю покупець має доплатити самостійно. Якщо дешевше – невикористаний залишок не видається людині готівкою, а повертається до програми для фінансування інших заявників– зазначила адвокатка.

Якщо комісія переглянула заявку та ухвалила позитивне рішення – це означає, що заявник відповідає критеріям для отримання допомоги та йому сформовано житловий ваучер. Але для фактичного використання ваучера необхідно ще дочекатися фінансування та забронювати кошти.

Є встановлені правила, що черговість фінансування визначається за датою та часом подання звернення на бронювання коштів. Коли фінансування надходить, система здійснює бронювання відповідно до цієї черговості.

Якщо фінансування тимчасово відсутнє, заявник залишається в черзі та очікує на наступне надходження коштів.

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Після бронювання коштів людина має 60 днів, щоб обрати житло та укласти договір купівлі-продажу. Якщо не встигнути використати кошти в цей строк, бронювання скасовується. Але сам ваучер залишається чинним протягом п’яти років, і заявник може повторно подати звернення на бронювання– сказала Діна Дрижакова.

Чи в будь-якій області України можна купити житло

За словами адвокатки, отримувач ваучера самостійно може обирати регіон і конкретний об'єкт нерухомості. Програма не обмежує людину необхідністю купувати житло саме в тій області, де вона зараз проживає як ВПО.

Але таке житло має відповідати вимогам програми. Оформлення відбувається за загальними правилами через нотаріуса та передбачені механізми перевірки.

Зауважимо! Житло, придбане за ваучер, не можна відчужувати протягом п’яти років, крім передбачених законодавством винятків.

Що робити громадянам

Діна Дрижакова радить тим, хто відповідає критеріям програми, але ще не подав заяву, перевірити актуальні умови та підготувати необхідні документи.

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Якщо документи на отримання допомоги ще не подавалися, то заява направляється через застосунок Дія. Також передбачені способи подання через портал Дія, ЦНАП або нотаріуса відповідно до чинного порядку.

Тим, хто вже отримав позитивне рішення та ваучер, потрібно стежити за повідомленнями в застосунку й інформацією про відкриття фінансування. Важливо не плутати дату отримання ваучера з датою бронювання коштів: саме остання має значення для черговості фінансування– зазначає експертка.

Вона також говорить, що громадянам варто заздалегідь визначитися з бюджетом майбутньої купівлі, регіоном та типом нерухомості. Адже строк на дії, коли кошти будуть заброньовані, складає всього 60 днів.

Діна Дрижакова загалом позитивно оцінює перехід держави від тимчасових механізмів підтримки переселенців до інструментів, які дозволяють їм отримати власне житло та відновити довгострокову житлову стабільність.

Але ключовим критерієм ефективності програми буде не лише обсяг оголошеного фінансування, а й те, наскільки швидко ці кошти фактично надійдуть, будуть розподілені та перетворяться на придбане житло для людей– заявила адвокатка.

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Нагадаємо, за словами міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталія Безгіна, у 2027 році держава планує продовжити видачу житлових ваучерів для Захисників і Захисниць. У реалізації програми має допомогти Рада Європи. Уже є попередня домовленість про залучення чотирьох мільярдів гривень на допомогу.

Понад 36 тисяч ветеранів-переселенців з погодженими житловими ваучерами очікують на фінансування через вичерпання державного ресурсу.