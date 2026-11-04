Очередь на жилищные ваучеры для ветеранов: кому дадут деньги и как ими воспользоваться

Главное о предоставлении ваучеров на жилье для ветеранов

Перспектива продления программы выдачи ваучеров на приобретение квартиры в 2027 году существует. Важно напомнить, что два миллиона гривен от государства – это не денежная выплата, которую человек может свободно тратить по своему усмотрению. Это электронный платежный документ целевого назначения, который можно потратить именно на приобретение жилья, инвестирование в строительство, уплату первого взноса или погашение ипотечного кредита. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

Adv

По оценкам правительства, уже после начисления первой части финансирования возможность получения поддержки при покупке жилья получат еще около тысячи семей. В этом году такое согласование получили примерно 41 тысяча украинских семей.

Дина Дрижакова напомнила, что программа жилищных ваучеров распространяется не на все семьи со статусом внутренне перемещенных, а только на тех граждан, которые переместились с временно оккупированных территорий и имеют статус:

Реклама

участника боевых действий;

лица с инвалидностью из-за войны.

Право на получение ваучера на два миллиона гривен имеют те люди, которые пройдут полную проверку. Адвокат отметила, что особое внимание уделяется наличию справки ВПЛ с информацией о предыдущем месте проживания на временно оккупированной территории.

Также проверяется, имеется ли у заявителя, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей другое жилье на подконтрольной Украине территории.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Дина Дрижакова Адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" По общему правилу наличие такого жилья может стать препятствием для получения помощи, но предусмотрены исключения, в частности для недвижимости на территориях активных боевых действий и жилья, находящегося в непогашенной ипотеке.

Эксперт добавила, что существуют и другие ограничения: в частности, учитывается ранее полученная государственная жилищная помощь и участие в других программах жилищной поддержки. Поэтому каждую заявку необходимо рассматривать индивидуально.

Реклама

Как и кому начисляются средства

Дина Дрижакова объясняет, что средства не перечисляются на личную банковскую карту получателя. Они направляются непосредственно продавцу недвижимости или финансовому учреждению.

Если выбранное жилье стоит дороже 2 миллионов гривен, разницу покупатель должен доплатить самостоятельно. Если дешевле – неиспользованный остаток не выдается человеку наличными, а возвращается в программу для финансирования других заявителей– отметила адвокат.

Если комиссия рассмотрела заявку и приняла положительное решение – это означает, что заявитель соответствует критериям для получения помощи и ему сформирован жилищный ваучер. Но для фактического использования ваучера необходимо еще дождаться финансирования и провести бронирование средств.

Существуют установленные правила, согласно которым очередность финансирования определяется по дате и времени подачи заявки на бронирование средств. Когда поступает финансирование, система осуществляет бронирование в соответствии с этой очередностью.

Реклама

Если финансирование временно отсутствует, заявитель остается в очереди и ожидает следующего поступления средств.

После бронирования средств у человека есть 60 дней, чтобы выбрать жилье и заключить договор купли-продажи. Если не успеть использовать средства в этот срок, бронирование отменяется. Но сам ваучер остается действительным в течение пяти лет, и заявитель может повторно подать заявку на бронирование– сказала Дина Дрижакова.

Можно ли купить жилье в любой области Украины

По словам адвоката, получатель ваучера может самостоятельно выбирать регион и конкретный объект недвижимости. Программа не обязывает человека покупать жилье именно в той области, где он сейчас проживает в качестве ВПЛ.

Такое жилье должно соответствовать требованиям программы. Оформление происходит по общим правилам через нотариуса и предусмотренные механизмы проверки.

Обратите внимание! Жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение пяти лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Реклама

Что делать гражданам

Дина Дрижакова советует тем, кто соответствует критериям программы, но еще не подал заявление, ознакомиться с актуальными условиями и подготовить необходимые документы.

Если документы на получение помощи еще не подавались, то заявление направляется через приложение "Дия". Также предусмотрены способы подачи через портал "Дия", ЦПАУ или нотариуса в соответствии с действующим порядком.

Тем, кто уже получил положительное решение и ваучер, нужно следить за уведомлениями в приложении и информацией об открытии финансирования. Важно не путать дату получения ваучера с датой бронирования средств: именно последняя имеет значение для очередности финансирования– отмечает эксперт.

Она также отмечает, что гражданам стоит заранее определиться с бюджетом будущей покупки, регионом и типом недвижимости. Ведь срок действия бронирования средств составляет всего 60 дней.

Дина Дрижакова в целом положительно оценивает переход государства от временных механизмов поддержки переселенцев к инструментам, которые позволяют им обзавестись собственным жильем и восстановить долгосрочную жилищную стабильность.

Реклама

Но ключевым критерием эффективности программы станет не только объем объявленного финансирования, но и то, насколько быстро эти средства фактически поступят, будут распределены и превратятся в приобретенное жилье для людей– заявила адвокат.

Напомним, по словам министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталия Безгина, в 2027 году государство планирует продолжить программу выдачу жилищных ваучеров для Защитников и Защитниц. В реализации программы должна помочь Совет Европы. Уже есть предварительная договоренность о привлечении четырех миллиардов гривен в качестве помощи.

Более 36 тысяч ветеранов-переселенцев с согласованными жилищными ваучерами ожидают финансирования из-за исчерпания государственных средств.