В Украине хотят по-новому наказывать водителей: им будут начислять штрафные баллы

В Украине планируют изменить подход к наказанию водителей и ввести систему штрафных баллов. Идея заключается в том, что за каждое нарушение правил дорожного движения будут начислять баллы, а не только выписывать штрафы.

Как пояснил народный депутат Владимир Крейденко, нынешняя система наказания малоэффективна: водители могут многократно превышать скорость, платить штрафы и дальше нарушать правила. Об этом пишет "РБК-Украина".

Смотрите также Не только штрафы: что грозит украинцам за просроченный паспорт

Что такое система штрафных баллов для водителей?

Именно поэтому в Украине хотят перейти к другой модели. Она предусматривает следующее:

за каждое нарушение правил дорожного движения водителю будут начислять определенное количество баллов – их количество будет зависеть от серьезности нарушения. Например, за незначительные нарушения будет меньше баллов, за грубые – больше;

если водитель за год наберет критическое количество (ориентировочно около 15 баллов), его могут лишить водительского удостоверения;

после этого водителю придется заново проходить обучение и сдавать экзамены, чтобы вернуть права.

Подобная практика уже действует в ряде стран, в частности в Германии, Франции, США и Польше.

По словам депутата, система штрафных баллов поможет уменьшить количество нарушений.

Ожидается, что соответствующий законопроект могут принять уже в этом году.

