Автоматически не будут исключать: женщины будут доказывать ошибочный воинский учет

В Верховной Раде разработали законопроект №15116-1, который должен урегулировать вопрос исключения женщин с воинского учета, если их поставили на него с нарушением законодательства. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже поддержал документ.

Что придется делать женщинам?

Необходимость таких изменений возникла после того, как стали известны многочисленные случаи ошибочного взятия на учет женщин без медицинского образования. На эту проблему обратила внимание "Судебно-юридическая газета".

Новый законопроект предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно им, женщин, которых поставили на воинский учет без законных оснований, предусмотренных частью 11 статьи 1 этого закона, смогут исключать из него.

Однако есть два условия для такого исключения:

женщина должна лично подать соответствующее заявление в ТЦК;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны провести проверку в течение 30 календарных дней после обращения.

В то же время документ предусматривает, что если во время проверки окажется ошибочное исключение женщины, которая уже проходит службу или имеет действующий контракт, ее восстановят на воинском учете. А данные внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР).

Почему законопроект критикуют?

В целом идея урегулировать ложный учет женщин находит поддержку в Раде. Однако парламентские эксперты указывают на ряд противоречий в законопроекте. Среди них выделяют два основных:

Во-первых, процедура фактически перекладывает ответственность за исправление ошибки на самих женщин. То есть именно она должна подать заявление и доказывать безосновательность своего пребывания на учете.

Во-вторых, пока идет проверка, женщина официально остается военнообязанной. Соответственно, на нее могут распространяться все требования законодательства, то есть ее могут вызвать в ТЦК, отправить на сборы и тому подобное.

Также в законопроекте есть норма, по которой женщин, поставленных на учет до вступления в силу закона без необходимых документов или подтверждения желания находиться на учете, должны исключить автоматически в течение 90 дней.

Вместе с тем другая часть документа предусматривает исключение только после заявления и проверки ТЦК. Поэтому в документе фактически объединили два разных механизма, которые требуют согласования.

Важно! Окончательное решение по законопроекту Верховная Рада будет принимать уже при рассмотрении документа в сессионном зале. Комитет рекомендовал принять документ сразу за основу и в целом.

Напомним, ранее появлялись многочисленные сообщения, что некоторых женщин поставили на воинский учет ошибочно и даже объявили в розыск и выписали штрафы за якобы нарушение правил.

О таких случаях, в частности, сообщал депутат Александр Федиенко заявив о более 50 ситуациях, когда женщин безосновательно внесли на воинский учет или объявили в розыск.

Как пояснил 24 Каналу член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, проблема возникла из-за пробелов в законодательстве. До 2022 года действовали правила, по которым все женщины, которые принадлежали к категории военнообязанных, автоматически находились на учете.

После изменений, которые ввело Министерство обороны, часть женщин должны были исключить из реестров. Однако автоматически этого не произошло, и данные многих остались в системе.

Сейчас женщины в Украине могут проходить военную службу только добровольно. Это правило действует еще с 2022 года и пока остается неизменным.