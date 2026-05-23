Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время эфира телемарафона "Единые новости".

Смотрите также Уже не 21 600 гривен: какую зарплату надо будет иметь украинцам для бронирования от мобилизации

Что будет с компаниями и работниками после изменений правил бронирования?

По словам министра, течение июня центральные органы власти и региональные администрации должны пересмотреть критерии критически важных предприятий. После этого в июле – августе компании должны будут переподтвердить свой статус.

Те предприятия, которые не будут соответствовать обновленным требованиям, могут потерять критичность, а вместе с ней – и возможность бронировать работников.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

За июнь министерства обновят свои критерии, и за июль-август компании должны пересогласовать свои критичности. Таким образом, это ровно то же, что и происходило в начале 2025 года, когда за три месяца пересогласовали свои критичности компании. Этот процесс уже проходили, он относительно стандартный, поэтому мы понимаем, что за лето мы сможем обновить эти все критичности. Те компании, которые не пройдут по критериям до конца лета, будут лишены критичности,

– объяснил Соболев.

Также после вступления в силу новых правил компании должны будут привести количество забронированных работников в соответствие с новыми квотами.

Сейчас в Украине забронировано более 1,3 миллиона человек. По словам министра, эта цифра на протяжении последних лет колебалась в пределах 1,1 – 1,3 миллиона человек.

Какие еще изменения введут и когда они вступят в силу?

Одним из главных изменений станет новый подход к работникам, работающим по совместительству. Сейчас таких военнообязанных могут учитывать в квоте бронирования сразу на нескольких предприятиях.

Поэтому некоторые компании фактически увеличивали количество военнообязанных в своих списках и могли бронировать больше работников, чем позволяет квота в 50%. После изменений рабочий сможет учитываться только в одном предприятии. При этом работать по совместительству не будут запрещать.

Кроме того, для большинства предприятий планируют повысить зарплатный критерий для бронирования – примерно до 25 тысяч гривен. В то же время для прифронтовых территорий оставят действующий порог в 21 600 гривен.

По словам Соболева, постановление с новыми правилами планируют опубликовать до конца мая. После этого через 10 дней заработают изменения относительно работников по совместительству – ориентировочно в середине июня.