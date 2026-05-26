Що доведеться робити жінкам?

Необхідність таких змін виникла після того, як стали відомі численні випадки помилкового взяття на облік жінок без медичної освіти. На цю проблему звернула увагу "Судово-юридична газета".

Новий законопроєкт пропонує внести зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Згідно з ними, жінок, яких поставили на військовий облік без законних підстав, передбачених частиною 11 статті 1 цього закону, зможуть виключати з нього.

Однак є дві умови для такого виключення:

жінка має особисто подати відповідну заяву до ТЦК;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні провести перевірку протягом 30 календарних днів після звернення.

Водночас документ передбачає, що якщо під час перевірки виявиться помилкове виключення жінки, яка вже проходить службу або має чинний контракт, її поновлять на військовому обліку. А дані внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР).

Чому законопроєкт критикують?

Загалом ідея врегулювати помилковий облік жінок знаходить підтримку у Раді. Однак парламентські експерти вказують на низку суперечностей у законопроєкті. Серед них виділяють дві основні:

По-перше, процедура фактично перекладає відповідальність за виправлення помилки на самих жінок. Тобто саме вона має подати заяву та доводити безпідставність свого перебування на обліку.

По-друге, поки триває перевірка, жінка офіційно залишається військовозобов’язаною. Відповідно, на неї можуть поширюватися всі вимоги законодавства, тобто її можуть викликати до ТЦК, відправити на збори тощо.

Також у законопроєкті є норма, за якою жінок, поставлених на облік до набрання чинності законом без необхідних документів або підтвердження бажання перебувати на обліку, мають виключити автоматично протягом 90 днів.

Разом з тим інша частина документа передбачає виключення лише після заяви та перевірки ТЦК. Через це в документі фактично поєднали два різні механізми, які потребують узгодження.

Важливо! Остаточне рішення щодо законопроєкту Верховна Рада ухвалюватиме вже під час розгляду документа у сесійній залі. Комітете рекомендував ухвалити документ одразу за основу та в цілому.

Нагадаємо, раніше з'являлися численні повідомлення, що деяких жінок поставили на військовий облік помилково та навіть оголосили в розшук і виписали штрафи за нібито порушення правил.

Про такі випадки, зокрема, повідомляв депутат Олександр Федієнко заявивши про понад 50 ситуацій, коли жінок безпідставно внесли до військового обліку або оголосили в розшук.

Як пояснив 24 Каналу член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, проблема виникла через прогалини у законодавстві. До 2022 року діяли правила, за якими всі жінки, які належали до категорії військовозобов’язаних, автоматично перебували на обліку.

Після змін, які запровадило Міністерство оборони, частину жінок мали виключити з реєстрів. Однак автоматично цього не сталося, і дані багатьох залишилися в системі.

Наразі жінки в Україні можуть проходити військову службу лише добровільно. Це правило діє ще з 2022 року й поки залишається незмінним.