Что придется делать женщинам?

Необходимость таких изменений возникла после того, как стали известны многочисленные случаи ошибочного взятия на учет женщин без медицинского образования. На эту проблему обратила внимание "Судебно-юридическая газета".

Новый законопроект предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно им, женщин, которых поставили на воинский учет без законных оснований, предусмотренных частью 11 статьи 1 этого закона, смогут исключать из него.

Однако есть два условия для такого исключения:

женщина должна лично подать соответствующее заявление в ТЦК;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны провести проверку в течение 30 календарных дней после обращения.

В то же время документ предусматривает, что если во время проверки окажется ошибочное исключение женщины, которая уже проходит службу или имеет действующий контракт, ее восстановят на воинском учете. А данные внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР).

Почему законопроект критикуют?

В целом идея урегулировать ложный учет женщин находит поддержку в Раде. Однако парламентские эксперты указывают на ряд противоречий в законопроекте. Среди них выделяют два основных:

Во-первых, процедура фактически перекладывает ответственность за исправление ошибки на самих женщин. То есть именно она должна подать заявление и доказывать безосновательность своего пребывания на учете.

Во-вторых, пока идет проверка, женщина официально остается военнообязанной. Соответственно, на нее могут распространяться все требования законодательства, то есть ее могут вызвать в ТЦК, отправить на сборы и тому подобное.

Также в законопроекте есть норма, по которой женщин, поставленных на учет до вступления в силу закона без необходимых документов или подтверждения желания находиться на учете, должны исключить автоматически в течение 90 дней.

Вместе с тем другая часть документа предусматривает исключение только после заявления и проверки ТЦК. Поэтому в документе фактически объединили два разных механизма, которые требуют согласования.

Важно! Окончательное решение по законопроекту Верховная Рада будет принимать уже при рассмотрении документа в сессионном зале. Комитет рекомендовал принять документ сразу за основу и в целом.

Напомним, ранее появлялись многочисленные сообщения, что некоторых женщин поставили на воинский учет ошибочно и даже объявили в розыск и выписали штрафы за якобы нарушение правил.

О таких случаях, в частности, сообщал депутат Александр Федиенко заявив о более 50 ситуациях, когда женщин безосновательно внесли на воинский учет или объявили в розыск.

Как пояснил 24 Каналу член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, проблема возникла из-за пробелов в законодательстве. До 2022 года действовали правила, по которым все женщины, которые принадлежали к категории военнообязанных, автоматически находились на учете.

После изменений, которые ввело Министерство обороны, часть женщин должны были исключить из реестров. Однако автоматически этого не произошло, и данные многих остались в системе.

Сейчас женщины в Украине могут проходить военную службу только добровольно. Это правило действует еще с 2022 года и пока остается неизменным.