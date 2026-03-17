Новые нормы правосудия и прав человека: как Украина выполняет требования ЕС во время войны

В Брюсселе прошло заседание Комитета ассоциации между Украиной и ЕС. Во время совещания выяснилось, что Украина имеет прогресс в реформах верховенства права, юстиции, свободы и безопасности, а также усилила сотрудничество с партнерами в сфере безопасности, экономической и отраслевых сферах.

Какие правовые изменения в Украине введены по требованию ЕС?

Участники заседания рассмотрели ключевые аспекты отношений между Украиной и ЕС в условиях российской агрессии. Исполняющая обязанности министра юстиции Украины Людмила Сугак рассказала о введенных реформах в сфере верховенства права. Об этом рассказали в ведомстве.

По словам чиновницы, Украина пытается следить за выполнением шагов Дорожной карты ЕС по вопросам верховенства права, а также за промежуточными бенчмарками в рамках Кластера 1 "Основы".

Важно! Кластер "Основы процесса вступления в ЕС" предусматривает, что в Украине должно усилиться верховенство права, реформироваться судебная система, будут развиваться правоохранительные органы и обеспечиваться стандарты управления и администрации.

Кроме того, чиновники разрабатывают Операционный план на 2025 – 2026 годы по Стратегии реформирования пенитенциарной системы. Предусмотрено улучшение условий для людей, которых содержат под стражей. Нормы документа также предусматривают усиление гарантий защиты от пыток и жестокого обращения в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО.

В дальнейшем на рассмотрение и принятие народных депутатов ожидают проекты №13597 (внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации) и №13181 (об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека).

Наша главная цель – создать эффективную, независимую, прозрачную и стабильную систему правосудия, независимых и эффективных антикоррупционных и правоохранительных органов, а также обеспечить неуклонную защиту прав человека во всех сферах жизни,

– отметила во время совещания Людмила Сугак.

За 2025 год Украине удалось принять ключевые стратегические документы в сфере прав человека. Среди них:

защита прав ребенка;

обеспечение гендерного равенства;

реформа деинституциализации и создание безбарьерной среды.

Среди изменений, которые уже действуют в Украине для прав людей и.о. министра рассказали об успешной работе представителей НАБУ и САП, цифровизацию исполнительного производства, совершенствование конституционной процедуры.

В дальнейшем Министерство юстиции продолжит работу над выполнением евроинтеграционных обязательств.

