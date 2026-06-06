Это нарушение закона: пограничники могут оштрафовать на контроле за некоторые действия
Чтобы при пересечении границы не было проблем, украинцам стоит не нарушать законодательство нашего государства или страны, куда они едут. Нужно знать правила перевозки товаров и декларирования.
За что могут оштрафовать на границе?
Таможенный кодекс предусматривает штрафы за нарушение перевозки товаров. Во время прохождения таможенного контроля пограничники могут проверять документы, вещи и тому подобное. Не допускается вывоз вещей с нарушением прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в статье 476 Таможенного кодекса.
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Как определяет законодательство, товары интеллектуальной собственности, право на которую охраняется в Украине, вывозить за границу нельзя. Иначе пограничники могут выписать штраф на сумму 17 тысяч гривен и до 34 тысяч гривен за повторное нарушение.
То есть, нарушение будет, например, ввоз поддельных кроссовок с логотипом известного бренда или продажа контрафактной электроники с незаконно использованной торговой маркой.
Такую продукцию нельзя растаможивать и декларировать. Поэтому если таможня установит такое нарушение, то лицо могут привлечь к ответственности и конфисковали товар.
Кроме того, административную ответственность предусматривает статья 471 Таможенного кодекса. Ее нарушением будет отказ или уклонение человека от декларирования товаров и валюты. За это может выноситься штраф в размере 1 700 гривен.
Напомним! Если гражданин перевозит до 10 000 евро в эквиваленте, то ее декларировать не надо. Такое требование действует только для больших сумм.
Если человек при пересечении границы препятствует должностным лицам, которые требуют осмотреть товар или другие вещи, то он также должен заплатить 1 700 гривен.
Согласно статье 482 немного меньше нарушения предусмотрено за перемещение или действия перевозки через границу Украины вещей вне таможенного контроля. Это считается контрабандой и наказывается законом на сумму 100 – 200% стоимости товара и обязательной конфискацией товаров, которые перевозились с нарушением.
Если человек будет пытаться скрыть товар при выезде или въезде, то его могут оштрафовать на сумму, что составляет 50 – 100% стоимости товаров с изъятием вещей или без этого.
Также предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты налогов и других таможенных платежей. Гражданин за такое нарушение должен будет уплатить от 50% до 150% неуплаченной суммы таможенных платежей.
Что следует знать украинцам о пересечении границы?
Во время путешествия стоит помнить о категории товаров, которые запрещено перевозить через границу. Речь идет о предметах, которые не разрешены к ввозу или вывозу или требуют обязательного декларирования на границе. За нарушение таможенных правил предусмотрена административная или иная ответственность.
Заметим, что в Украине рассматривают законопроект №13673, который предусматривает усиление ответственности за незаконный выезд за границу военнообязанных и нарушение правил пребывания за пределами государства. В частности, речь идет о криминализации отдельных действий, которые ранее преимущественно наказывались штрафами. Предусматриваются изменения в Уголовный кодекс и усиление контроля за такими нарушениями, в частности через новые процедуры досудебного расследования.