Авто нельзя оставлять на дороге: что делать, когда ТЦК с полицией задержали водителя

Иногда во время мобилизации человека забирают в ТЦК, но его транспортное средство оставляют прямо на дороге. В таких случаях следует знать, как защитить права человека и как быстрее забрать его оставленное авто.

ТЦК задерживают водителей: законно ли это?

Нередко в сети можно встретить видео, где зафиксировано силовое задержание водителя служащими ТЦК. Возникает первоочередной вопрос: что происходит с авто, которое бросили на дороге. В таком случае реакция родных задержанного человека должна быть быстрой. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Военное положение не позволяет территориальным центрам комплектования нарушать гарантированные Конституцией права. Людей в армии действительно не хватает, но и "бусификация" не может мотивировать гражданских защищать страну. Фактически, задержание людей сотрудниками ТЦК без полиции недопустимо. Отсутствие протокола и нарушение права собственности на транспортные средства создает конфликты, которые нередко нужно решать в суде.

Адвокат Вадим Гречкивский в комментарии 24 Канала сказал, что идея вообще отстранить ТЦК от задержания лиц является очень правильной. По его словам – это не правоохранительный орган и сейчас большинство фактических действий служащих нельзя считать законными.

Вадим Гречкивский Адвокат ТЦК должен осуществлять военные дела, мобилизацию, отправлять людей на БЗВП, подбирать им специальности, адаптировать их к военной жизни с гражданской. Поэтому однозначно ТЦК должны быть отстранены от процессов отлова на улице так называемых "уклонистов".

Однако сейчас количество видео о конфликтах с ТЦК. Суды по таким делам придерживаются позиции о том, что мобилизация остается необходимой, но одновременно защищают права людей.

Так, например, существенным нарушением является задержание водителей служащими ТЦК без участия полиции и без надлежащих процессуальных документов. Это однозначное превышение полномочий. ТЦК не имеют права ограничивать свободу передвижения и "вытаскивать" людей из авто. Если и есть необходимость в задержании, то оно должно происходить по правилам, не более чем на три часа.

Стоит отметить, что даже при участии полиции нельзя задерживать водителя, а его авто оставлять на дороге. Это преступление со стороны правоохранителей. Более тяжкое наказание должностные лица могут получить, если оставленное из-за их действий авто стало причиной ДТП.

Что делать, если авто осталось без водителя на дороге?

Во время любой конфликтной ситуации с ТЦК человек имеет право снимать все, что происходит, на видео. Обязательно водитель должен спросить у представителей органа их служебные документы.

Стоит также реагировать, когда полиции автомобиль безосновательно блокируют. В таком случае нужно общаться через полуоткрытое окно.

Если водителя все же хотят задержать и требуют выйти из авто, то он должен забрать ключи, все документы, телефон и другие ценные вещи. При этом на видео стоит заявить, что водитель оставляет авто не по собственной воле.

Отметим! Законодательство говорит, что если полиция задерживает водителя, то правоохранители должны надлежащим образом обращаться с личными вещами задержанного. Однако сейчас не установлено прямой инструкции, как нужно передавать автомобиль родственникам или другим лицам. Полиция принимает решение ситуативно, но в любом случае все действия должны фиксироваться протоколами, актами или отдельной записью в протоколе задержания.

Незаконное перемещение авто можно обжаловать в окружном административном суде.

В случае, если человек уже находится в ТЦК, то реагировать уже нужно его родственникам или адвокату. В полицию подают заявление о незаконном лишении свободы и оставленном на дороге транспортном средстве. При этом к авто рекомендуют вызвать эвакуатор, чтобы его не повредили и из-за него не случилась авария.

Отдельно подается обращение о превышении полномочий работниками ТЦК или полиции в Государственное бюро расследований.

Последние случаи конфликтов с ТЦК

В Черкасской области служащие ТЦК и СП остановили автомобиль, за рулем которого был военнослужащий. Мужчина приехал на реабилитацию и ехал по дороге вместе с женой и сыном. Во время конфликта сотрудники ТЦК, вероятно, совершили нападение на украинца, распылили в салон слезоточивый газ и угрожали убийством. В ведомстве по этому поводу проводят служебную проверку.

Еще одна проблема возникла во Львове, когда ТЦК пытались "бусифицировать" мужчину. Это заметили местные жители. Они повредили бус и освободили мужчину. Действия людей служащие квалифицировали как препятствование деятельности ВСУ.

В общем омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что значительно возросло количество обращений о нарушениях прав во время мобилизации. В последнее время в Офис поступило более 6 тысяч заявлений. В связи с этим Лубинец призвал правительство обновить систему мобилизации.