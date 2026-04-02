В Украине могут следить за продажей и рекламой никотиновых снюсов: появился законопроект

В Украине хотят обновить антитабачное законодательство, ведь нынешние нормы не предусматривают ограничений на рекламу и продажу некоторых новых изделий.

Какие изменения по прожаду табачных изделий предлагает Комитет Верховной Рады?

На рынке появились новые табачные изделия, на которые нынешнее законодательство не регулирует. То есть ни продажа несовершеннолетним, ни нормы рекламы в нем не ограничены. Поэтому член фракции "Слуга Народа" и председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал о законопроекте с изменениями по никотиносодержащим продуктам.

Речь идет о так называемых снюсах – таблетках, которые сделаны из никотина. Хотя они и маленькие, но парламентарий отметил, что никотин вреден в любом количестве. Однако на этот вид продукции законодательство не распространяется, его продажа и реклама не контролируется.

Поэтому законопроект №14110-д должен урегулировать имеющиеся проблемы и приравнять снюсы к обычным сигаретам.

Радуцкий говорит, что Комитет предлагает запретить продажу табачных паучей несовершеннолетним, а также усилить контроль за рекламой таких продуктов.

Важно и то, что законодательно надо урегулировать и другие нарушения. Михаил Радуцкий отметил, что в Украине удалось прекратить продажу электронных сигарет, но люди обходят запрет.

Сейчас завозят отдельно аккумулятор, отдельно жидкость для заправки в электронную сигарету, и продают эту продукцию. Кроме того, у нас до сих пор не стандартизированы пачки сигарет, где медицинское предупреждение должно покрывать 65% внешней передней и задней поверхностей единичной упаковки,

– рассказал Радуцкий.

Народный депутат добавил, что хотя многие и говорят, что табачный бизнес пополняет бюджет Украины. Однако никто не учитывает, сколько денег потом тратится на лечение граждан.

