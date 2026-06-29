Надежда на успех была: жителя Житомира наказали за попытку подкупа пограничника при выезде

Мужчина хотел заплатить пограничнику 100 долларов, чтобы тот выпустил его из Украины. Однако о таком "предложении" стало известно правоохранительным органам.

Житель Житомира пытался подкупить пограничников

Неоднократно поступали сообщения о попытках подкупа государственных служащих. Недавно Сокальский районный суд назначил украинцу штраф за то, что он предлагал пограничнику 100 долларов за выезд. Об этом говорится в материалах дела №454/2481/25.

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Известно, что мужчина не имел права на выезд за границу, поэтому пытался заплатить пограничнику на пункте пропуска "Угринов – Долгобичув", чтобы получить разрешение. В связи с этим мужчина предлагал 100 долларов. Это произошло в 2025 году.

Пограничник не взял взятку у жителя Житомира, но передал информацию правоохранителям.

На суде мужчина признал свою вину. За свою изобретательную идею он получил штраф в размере 17 тысяч гривен. При этом купюру, которую мужчина предлагал пограничнику, конфисковали.

Во время войны выехать из Украины не могут мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, у которых не оформлена отсрочка или бронирование, а также нет других документов, позволяющих выезд.

Адвокат Руслан Ружицкий в своём Instagram рассказал, что в случае, когда пограничники отказывают в выезде мужчинам, имеющим право на выезд, то в таком случае именно гражданин является пострадавшей стороной.

А если у него не было права на выезд, то на что он рассчитывал, когда давал 100 долларов? Потому что пограничник даже за большие деньги не может официально пропустить через границу,

– говорит эксперт.

Сколько стоит незаконный выезд за границу во время военного положения

Журналисты 24 Канала выяснили, что стоимость незаконного выезда из Украины во время военного положения зависит от региона и схемы переправки и колеблется от 500 евро до 19 тысяч долларов. Самые дорогие "услуги" связаны с использованием фиктивных документов или сложных маршрутов, однако даже после уплаты крупных сумм большинство таких схем раскрывают правоохранительные органы.

Недавно на пункте пропуска "Маяки – Удобное – Паланка" 62-летний житель Киевской области, на которого был наложен запрет на выезд из-за задолженности по алиментам в размере более одного миллиона гривен, предложил пограничнику 5 тысяч долларов за беспрепятственный переход границы. Военнослужащий отказался от взятки и сообщил о попытке подкупа правоохранителей.