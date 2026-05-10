Діяти треба одразу: що робити, якщо шахраї оформили кредит на ваше ім'я

Оформити позику онлайн сьогодні можна буквально за кілька хвилин: для цього достатньо заповнити заявку, завантажити копії документів і підтвердити особу. Саме цим і користуються шахраї, які беруть кредити на чуже ім'я, часто залишаючи людину з великими боргами.

Чому шахраям легко оформити кредит на чуже ім’я?

На відміну від банків, мікрофінансові організації, які видають позики онлайн, часто мають значно лояльніші умови кредитування, розповідає Адвокатське об'єднання Актум.

Часто для отримання онлайн-кредиту достатньо лише паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду.

Водночас шахраї можуть отримати персональні дані людини у різний спосіб:

після втрати або викрадення паспорта чи ІПН;

через фішингові сайти;

зламавши акаунти;

або навіть отримавши доступ до даних через недобросовісних працівників фінансових установ.

Іноді люди самі несвідомо передають свої дані, надсилаючи фото документів сумнівним роботодавцям, магазинам чи сервісам.

Важливо! Адвокати попереджають, що найчастіше такі шахраї виявляються у близькому оточенні людини, тобто серед людей, які мають доступ до вашого мобільного телефону, документів та паролів.

Які ознаки мають насторожити?

Першим сигналом про шахрайський кредит може бути повідомлення в застосунку Дія про перевірку кредитної історії людини або сповіщення про зміну кредитного статусу.

Також про проблему можуть свідчити:

дзвінки від невідомих кредиторів чи колекторів;

SMS із нагадуванням про погашення боргу;

листи на електронну пошту про оформлення кредиту;

погіршення кредитної історії без очевидної причини.

Ігнорувати такі сигнали не варто. Адже чим швидше відреагуєте, то більше шансів оперативно владнати проблему.

Що робити після виявлення кредиту?

Якщо людина дізналася, що на її ім'я оформили онлайн-кредит, але вона цього не робила, фахівці радять діяти наполегливо.

З’ясувати, де саме оформлений кредит

Спочатку потрібно встановити, яка фінансова установа видала кредит на ваше ім’я та яку суму боргу приписують.

Перевірити це можна через кредитну історію або уточнити безпосередньо у компанії, яка звернулася з вимогою про погашення боргу.

Вимагати документи від МФО

Необхідно надіслати письмовий запит до мікрофінансової організації та вимагати:

копію кредитного договору;

дату укладення та номер договору;

реквізити компанії;

дані рахунку або картки, куди були переказані кредитні кошти.

Також потрібно попросити надати документи або технічні докази, які підтверджують, що саме ви оформлювали кредит: Наприклад, IP-адресу, номер телефону, електронну пошту, фото-ідентифікацію тощо.

У зверненні необхідно обов’язково вказати, що ви не укладали договір, не отримували коштів і вимагаєте скасувати незаконно нараховану заборгованість.

Зафіксувати всі контакти

Якщо телефонують представники МФО або колекторських компаній, треба записати розмови та зберігати листування. Такі матеріали можуть стати доказами у суді або в поліції.

Звернутися до поліції та кіберполіції

Кредитне шахрайство є кримінальним правопорушенням, тому необхідно подати заяву до Національної поліції або кіберполіції, розповідає освітній сайт "Гаразд" від НБУ.

У заяві слід детально описати ситуацію: коли ви дізналися про кредит, які документи могли бути скомпрометовані та які дії вже зробили.

Після реєстрації заяви необхідно вимагати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Саме цей документ стане важливим аргументом у спілкуванні з кредитором.

Потім потрібно повторно звернутися до фінансової установи вже офіційно, додавши витяг з ЄРДР та заяву.

Подати скаргу до Нацбанку

Якщо МФО ігнорує звернення або відмовляється скасувати борг, варто звернутися зі скаргою до Національного банку України. НБУ може провести перевірку дій фінансової компанії та запросити пояснення того, як стороння особа змогла оформити кредит на ім’я іншої людини.

У разі, коли компанія продовжує вимагати гроші, доведеться подати позов до суду про визнання кредитного договору недійсним.

Важливо! Після того як довели факт шахрайства, зверніться до бюро кредитних історій і вимагайте видалити неправдиву інформацію про кредитну заборгованість. Інакше незаконний кредит може ще довго впливати на фінансову репутацію.

Як держава планує захистити українців від шахраїв?

Найближчим часом в Україні можуть запровадити новий механізм захисту від кредитного шахрайства – самозаборону на оформлення позик. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, нововведення має допомогти розв'язувати поширену проблему, коли шахраї оформлюють кредити на чуже ім'я, а фінансові зобов’язання потім лягають на постраждалу людину.

Відповідна норма передбачена у законопроєкті №14013 про бюро кредитних історій, який входить до пакета масштабних змін на ринку кредитування. Документ дозволить громадянам самостійно блокувати можливість оформлення кредитів на своє ім’я.

Активувати таку заборону можна буде максимально просто – через застосунок Дія або шляхом подання заяви у ЦНАП. А контроль за системою, ймовірно, покладуть на Національний банк України через спеціальний реєстр.