Ще одна мережа шахрайських кол-центрів припинила роботу після проведеної операції Служби безпеки. Їхні "працівники" вимагали гроші у своїх жертв, використовуючи психологічний вплив.

У Хмельницькому діяла велика мережа підпільних кол-центрів

Чоловік разом з 11 спільниками організував нелегальний бізнес і шукав жертв телефоном. Кол-центри розташовувалися просто у власних і орендованих помешканнях шахраїв у Хмельницькому. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Кіберфахівці спільно з поліцейськими провели в місті комплексні заходи й змогли затримати організатора кол-центрів та спільників. За допомогою обману, психологічного впливу й засобів соціальної інженерії вони вимагали в українців гроші.

Встановлено, що для комунікації між собою вони використовували спеціально створений чат у популярному месенджері і не виходили на «прямий» телефонний зв’язок між собою. Крім цього, контакти у мережі відбувались лише через нікнейми, які фігуранти регулярно змінювали,

– зазначають правоохоронці.

У квартирах провели обшуки. В результаті було вилучено комп'ютери, мобільні телефони, докази шахрайства й кошти, які, ймовірно, були вкрадені.

Обшуки провели у квартирах, де базувалися кол-центри / Фото СБУ

Затримані підозрюються у створенні електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництві нею чи її структурною частиною, а також в участі в такій групі. Відповідно до частин 1 і 2 статті 255-4 Кримінального кодексу зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Робота з викриття шахраїв

Нагадаємо, нещодавно в Україні ліквідували міжнародну шахрайську мережу кол-центрів, які обманювали людей, пропонуючи фальшиві інвестиції в криптовалюту та інші активи. Прокурори повідомили про підозру 81 особі, вилучено численні докази злочинної діяльності, зокрема комп'ютери та телефонне обладнання.

Також велику роботу правоохоронці зробили, знайшовши й ліквідувавши мережу кол-центрів, пов'язану з наркокартелем "Хімпром". Жертвами шахраїв були громадяни ЄС.

За ініціативою президента Володимира Зеленського в Україні з'явився закон щодо посилення відповідальності за шахрайські кол-центри та махінації з банківськими картками. Передбачено жорсткі покарання для організаторів схем, а також додатковий захист банківських рахунків громадян.