Ціна має насторожити: українців попередили про нову хвилю шахрайства з перевезеннями

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують послуги пасажирських перевезень за кордон та в межах країни, яких насправді не існує. Довірливі мандрівники ризикують втратити передоплату або повністю віддати кошти за фіктивні поїздки.

Ознаки афери під час бронювання поїздки

Зловмисники масово розміщують у мережі фейкові оголошення про трансфер і заманюють клієнтів неприродно низькими тарифами. Після того як пасажир відгукується на пропозицію, псевдоперевізник просить терміново внести передоплату або одразу сплатити повну вартість поїздки нібито для закріплення місця. Як повідомили в Держспецзв'язку, коли кошти надходять на картку, аферист миттєво обриває зв'язок і видаляє повідомлення разом з оголошенням.

Існує й інший сценарій, коли після першого платежу "надавачі послуг" починають вимагати додаткові гроші.

Після здійснення першого платежу з'являються нові вимоги – доплатити за "страхування", "оформлення" чи інші послуги,

– йдеться в повідомленні.

У Держспецзв’язку виділяють кілька ключових маркерів, які вказують на пастку, що може закінчитися викраденням грошей, ще на етапі початкового листування. Найперший тривожний сигнал – цінник, який помітно нижчий за ринковий рівень аналогічних перевезень.

Крім того, псевдоводії завжди кваплять із переказом коштів і категорично відмовляються спілкуватися телефоном, перенаправляючи діалог виключно в месенджери. Згодом у процесі такого спілкування неминуче з'являються вимоги про нові й несподівані доплати.

Як вберегти власні кошти від зловмисників

Щоб не залишитися без грошей і транспорту, експерти радять ретельно перевіряти будь-яку інформацію про перевізника на незалежних ресурсах і форумах. Категорично не слід переказувати гроші лише на підставі неформального листування в соцмережах чи месенджерах.

Також не можна переходити за сторонніми посиланнями для оплати або бронювання, які надсилає незнайомець, адже вони можуть бути створені для крадіжки платіжних даних. Нікому й за жодних умов не повідомляйте повний номер картки, тризначний CVV-код зі зворотного боку, паролі та разові підтвердження з SMS.

Нагадаємо, раніше стало відомо про схему з фальшивими SMS від Укрпошти. Шахраї намагалися виманити банківські дані українців під приводом сплати митного збору.

Українців також дурили під приводом нібито оплати рахунку за електроенергію. Зловмисники використовують фішингові сайти для збору особистих даних та завантаження шкідливих файлів, що може призвести до фінансових втрат та зараження пристроїв.