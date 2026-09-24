Чому українці можуть натрапити на шахраїв

У них йдеться нібито про оплату електроенергії, про що пишуть у Держспецзв'язку.

Злодії маскують свої повідомлення під офіційні – нібито від Міністерства енергетики України. Таким чином, хочуть змусити людину перейти за посиланням. Посилання ж веде на фішинговий сайт, де просять ввести свої дані (персональні чи банківські), а потім завантажити шкідливі файли.

У результаті шахраї можуть отримати доступ до акаунтів, банківських рахунків, а також це може призвести до зараження пристрою ШПЗ (шкідливе програмне забезпечення, – 24 Канал) ,

– йдеться у повідомленні.

Як українцям захистити себе від шахраїв

Аби не втратити кошти та не натрапити на шкідливе програмне забезпечення, слід дотримуватися таких правил:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

не переходити за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень;

не вводити персональні та банківські дані на невідомих сайтах;

перевіряти інформацію через офіційні канали вашого постачальника електроенергії.

Слід наголосити, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату комунальних послуг та не займається збором платежів.

Рахунки виставляють тільки постачальники електроенергії, з якими укладено договір.

Нагадаємо, що шахраї можуть легко отримати доступ до карток людини, облікових записів тощо. Все це робиться за допомогою телефонних сім-карток.