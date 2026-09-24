Почему украинцы могут столкнуться с мошенниками

В них якобы речь идет об оплате электроэнергии, о чем сообщают в Госспецсвязи.

Мошенники маскируют свои сообщения под официальные – якобы от Министерства энергетики Украины. Таким образом, они хотят заставить человека перейти по ссылке. Ссылка же ведет на фишинговый сайт, где просят ввести свои данные (личные или банковские), а затем загрузить вредоносные файлы.

В результате мошенники могут получить доступ к аккаунтам, банковским счетам, а также это может привести к заражению устройства ШПЗ (вредоносное программное обеспечение, – 24 Канал),

– говорится в сообщении.

Как украинцам защитить себя от мошенников

Чтобы не потерять деньги и не столкнуться с вредоносным программным обеспечением, следует соблюдать следующие правила:

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не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;

не вводить личные и банковские данные на неизвестных сайтах;

проверять информацию через официальные каналы вашего поставщика электроэнергии.

Следует подчеркнуть, что Министерство энергетики не высылает потребителям счета на оплату коммунальных услуг и не занимается сбором платежей.

Счета выставляют только поставщики электроэнергии, с которыми заключен договор.

Напомним, что мошенники могут легко получить доступ к картам человека, учетным записям и т. д. Все это делается с помощью телефонных сим-карт.