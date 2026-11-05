Цена должна насторожить: украинцев предупредили о новой волне мошенничества с перевозками

Признаки мошенничества при бронировании поездки

Злоумышленники массово размещают в сети фальшивые объявления о трансфере и заманивают клиентов неестественно низкими тарифами. После того как пассажир откликается на предложение, псевдоперевозчик просит срочно внести предоплату или сразу оплатить полную стоимость поездки якобы для бронирования места. Как сообщили в Госспецсвязи, когда средства поступают на карту, мошенник мгновенно обрывает связь и удаляет сообщение вместе с объявлением.

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Существует и другой сценарий, когда после первого платежа "поставщики услуг" начинают требовать дополнительные деньги.

После осуществления первого платежа появляются новые требования – доплатить за "страхование", "оформление" или другие услуги– говорится в сообщении.

В Госспецсвязи выделяют несколько ключевых признаков, указывающих на ловушку, которая может обернуться хищением денег, еще на этапе первоначальной переписки. Самый первый тревожный сигнал – цена, которая заметно ниже рыночного уровня аналогичных перевозок.

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Кроме того, псевдоводители всегда торопят с переводом средств и категорически отказываются общаться по телефону, перенаправляя диалог исключительно в мессенджеры. Впоследствии в процессе такого общения неизбежно появляются требования о новых и неожиданных доплатах.

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Как уберечь свои средства от злоумышленников

Чтобы не остаться без денег и транспорта, эксперты советуют тщательно проверять любую информацию о перевозчике на независимых ресурсах и форумах. Категорически не следует переводить деньги только на основании неформальной переписки в соцсетях или мессенджерах.

Также нельзя переходить по сторонним ссылкам для оплаты или бронирования, которые присылает незнакомец, ведь они могут быть созданы для кражи платежных данных. Никому и ни при каких условиях не сообщайте полный номер карты, трехзначный CVV-код с обратной стороны, пароли и одноразовые подтверждения из SMS.

Напомним, ранее стало известно о схеме с поддельными SMS от Укрпочты. Мошенники пытались выудить банковские данные украинцев под предлогом уплаты таможенного сбора.

Украинцев также обманывали под предлогом якобы оплаты счета за электроэнергию. Злоумышленники используют фишинговые сайты для сбора личных данных и загрузки вредоносных файлов, что может привести к финансовым потерям и заражению устройств.