Как работает мошенническая схема

В сообщениях получателям предлагают перейти по ссылке и произвести оплату. Однако она ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс Укрпочты, сообщает почтовый оператор.

Цель злоумышленников – выудить персональные данные и реквизиты банковских карт под предлогом "таможенного сбора в размере 30 гривен". Если ввести их на такой странице, мошенники могут получить информацию, необходимую для дальнейших мошеннических операций.

Как защитить свои деньги

Чтобы не стать жертвой мошенничества, придерживайтесь нескольких правил:

Не переходите по подозрительным ссылкам в SMS; Не вводите данные банковской карты на непроверенных сайтах; Проверяйте информацию об отправлении только на официальном сайте ukrposhta.ua или в приложении "Укрпочта 2.0".

Если вы уже ввели платежные данные на подозрительном сайте, немедленно свяжитесь со своим банком, чтобы защитить счет и, при необходимости, заблокировать карту.

Какие мошеннические схемы распространены в Украине

Помимо поддельных SMS о посылках, злоумышленники используют социальные сети, мессенджеры и объявления о работе, чтобы получить доступ к личным и банковским данным украинцев. Среди мошеннических схем, на которые стоит обратить внимание:

Взлом аккаунтов в Telegram. Мошенники отправляют сообщения якобы от знакомых с просьбой проголосовать в конкурсе или активировать бесплатную премиум-подписку. После перехода по ссылке или повторной авторизации злоумышленники могут получить доступ к профилю и писать от имени его владельца.

Мошенники отправляют сообщения якобы от знакомых с просьбой проголосовать в конкурсе или активировать бесплатную премиум-подписку. После перехода по ссылке или повторной авторизации злоумышленники могут получить доступ к профилю и писать от имени его владельца. Фальшивые быстрые кредиты. Под видом кредиторов, обещающих деньги за несколько минут, мошенники выманивают паспортные данные, фотографии и другую личную информацию. В дальнейшем ее могут использовать для попыток оформить кредит на чужое имя.

Под видом кредиторов, обещающих деньги за несколько минут, мошенники выманивают паспортные данные, фотографии и другую личную информацию. В дальнейшем ее могут использовать для попыток оформить кредит на чужое имя. Фейковые вакансии. Злоумышленники имитируют отбор в IT-компании или международные стартапы, проводят собеседования и даже присылают предложения о работе. Однако перед началом работы требуют оплатить программное обеспечение, доступ к внутренним системам или другие вымышленные услуги.

В комментарии 24 Канала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская рассказала, что во всех этих случаях мошенники пытаются воспользоваться доверием людей, чтобы получить их деньги или личные данные.