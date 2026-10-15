Як працює шахрайська схема

У повідомленнях отримувачам пропонують перейти за посиланням і здійснити оплату. Однак воно веде на підроблений сайт, який імітує офіційний ресурс Укрпошти, повідомляє поштовий оператор.

Мета зловмисників – виманити персональні дані та реквізити банківських карток за рахунок "митного збору в 30 гривень". Якщо ввести їх на такій сторінці, шахраї можуть отримати інформацію, необхідну для подальших шахрайських операцій.

Як захистити свої гроші

Щоб не стати жертвою шахрайства, дотримуйтеся кількох правил:

Не переходьте за підозрілими посиланнями в SMS; Не вводьте дані банківської картки на неперевірених сайтах; Перевіряйте інформацію про відправлення лише на офіційному сайті ukrposhta.ua або в застосунку Укрпошта 2.0.

Якщо ви вже ввели платіжні дані на підозрілому сайті, негайно зв’яжіться зі своїм банком, щоб захистити рахунок і за потреби заблокувати картку.

Які шахрайські схеми поширюються в Україні

Окрім фальшивих SMS про посилки, зловмисники використовують соціальні мережі, месенджери та оголошення про роботу, щоб отримати доступ до персональних і банківських даних українців. Серед шахрайських схем, на які варто звернути увагу:

Викрадення Telegram-акаунтів. Шахраї надсилають повідомлення нібито від знайомих із проханням проголосувати в конкурсі або активувати безплатну преміумпідписку. Після переходу за посиланням чи повторної авторизації зловмисники можуть отримати доступ до профілю та писати від імені його власника.

Шахраї надсилають повідомлення нібито від знайомих із проханням проголосувати в конкурсі або активувати безплатну преміумпідписку. Після переходу за посиланням чи повторної авторизації зловмисники можуть отримати доступ до профілю та писати від імені його власника. Фальшиві швидкі кредити. Під виглядом кредиторів, які обіцяють гроші за кілька хвилин, аферисти виманюють паспортні дані, фотографії та іншу особисту інформацію. Надалі її можуть використати для спроб оформити кредит на чуже ім’я.

Під виглядом кредиторів, які обіцяють гроші за кілька хвилин, аферисти виманюють паспортні дані, фотографії та іншу особисту інформацію. Надалі її можуть використати для спроб оформити кредит на чуже ім’я. Фейкові вакансії. Зловмисники імітують відбір до IT-компаній або міжнародних стартапів, проводять співбесіди й навіть надсилають пропозиції роботи. Однак перед початком роботи вимагають оплатити програмне забезпечення, доступ до внутрішніх систем чи інші вигадані послуги.

У коментарі 24 Каналу заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська розповіла, що у всіх цих випадках шахраї намагаються скористатися довірою людей, щоб отримати їхні гроші або персональні дані.



