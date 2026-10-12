Шахраї заробляли мільйони: у Польщі затримали росіян, які можуть мати зв'язок з терористами

У Польщі затримали іноземців, які причетні до шахрайської схеми. У злочині підозрюються 12 людей, серед яких є двоє росіян, ймовірно, пов'язаних з тероризмом. Також серед затриманих є українець.

У Польщі злочинна група скоїла банківське шахрайство

Міжнародне злочинне угруповання підозрюється в організації шахрайських дій, за допомогою яких щоденно заробляло від кількох десятків до 200 тисяч злотих. Загальні збитки становлять щонайменше кілька мільйонів злотих. Про це пишуть журналісти RMF FM.

Шахраї використовували мобільні платежі протягом двох років, унаслідок чого заробляли гроші на обмані громадян. Польські правоохоронці викрили ймовірних злочинців. З'ясувалося, що двоє з них були росіянами, які два роки перебували на території країни. Їх затримали у Варшаві, а під час слідчих дій з'ясувалася нова деталь.

У системах є сповіщення про можливі контакти (росіян, – 24 Канал) з терористичними організаціями,

– йдеться в повідомленні.

У схемі також брали участь українець та 9 поляків. Серед них – хуліган з Варшави.

За даними журналістів, чотирьом чоловікам та 8 жінкам, які займалися шахрайством на території Варшави, Лодзі й Білостока, було від 21 до 57 років.

У Польщі затримали іноземців, які займалися мобільним шахрайством: відео

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Сімох з них взяли під варту, а інших – під нагляд поліції,

– підсумували автори статті.

Під час затримання у ймовірних шахраїв вилучили готівку, зокрема й в іноземній валюті, ювелірні вироби та автомобілі на загальну суму понад 850 000 злотих. Можливо, арешти причетних до цієї справи продовжуватимуться.

Як дурять людей за кордоном

Нагадаємо, шахраї в інших країнах вигадують різні схеми, щоб виманити в людей особисті й банківські дані. Наприклад, під виглядом проблем з бронюванням готелю злочинці можуть отримувати доступ до карток. Також нерідко використовують підроблені QR-коди в ресторанах і транспорті. Тому інформацію потрібно перевіряти в офіційних застосунках і на сайтах.

Також діють схеми з пропозиціями допомогти в отриманні карт побиту CUKR у Польщі. Важливо нагадати, що ця процедура офіційно є безкоштовною, крім державних зборів.