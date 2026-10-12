В Польше преступная группа совершила банковское мошенничество

Международная преступная группировка подозревается в организации мошеннических действий, с помощью которых ежедневно зарабатывали от нескольких десятков до 200 тысяч злотых. Общий ущерб составляет как минимум несколько миллионов злотых. Об этом пишут журналисты RMF FM.

Мошенники использовали мобильные платежи в течение двух лет, в результате чего зарабатывали деньги на обмане граждан. Польские правоохранители разоблачили предполагаемых преступников. Выяснилось, что двое из них были россиянами, которые два года находились на территории страны. Их задержали в Варшаве, а в ходе следственных действий выяснилась новая деталь.

В системах есть уведомления о возможных контактах (россиян, – 24 Канал) с террористическими организациями,

– говорится в сообщении.

В схеме также участвовали украинец и 9 поляков. Среди них – хулиган из Варшавы.

По данным журналистов, четырем мужчинам и 8 женщинам, занимавшимся мошенничеством на территории Варшавы, Лодзи и Белостока, было от 21 до 57 лет.

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В Польше задержали иностранцев, занимавшихся мобильным мошенничеством: видео

Им грозит до 12 лет лишения свободы. Семерых из них взяли под стражу, а остальных – под надзор полиции,

– подытожили авторы статьи.

Во время задержания у предполагаемых мошенников изъяли наличные деньги, в том числе в иностранной валюте, ювелирные изделия и автомобили на общую сумму более 850 000 злотых. Возможно, аресты лиц, причастных к этому делу, будут продолжаться.

Как обманывают людей за рубежом

Напомним, мошенники в других странах придумывают разные схемы, чтобы выудить у людей личные и банковские данные. Например, под предлогом проблем с бронированием отеля преступники могут получать доступ к картам. Также нередко используют поддельные QR-коды в ресторанах и на транспорте. Поэтому информацию нужно проверять в официальных приложениях и на сайтах.

Также действуют схемы с предложениями помочь в получении временных видов на жительство CUKR в Польше. Важно напомнить, что эта процедура официально является бесплатной, за исключением государственных сборов.