Всего одна неприятная ошибка за границей может испортить весь отпуск – и сейчас распознать способы мошенничества порой становится все сложнее, ведь используются поддельные сайты, искусственный интеллект и некоторые уже вполне привычные технологии. Поэтому 24 Канал рассказывает, какие схемы мошенничества наиболее распространены в странах Европы – и как их избежать.

Каких мошеннических схем стоит опасаться в 2026 году?

Поддельные бронирования

Это не новая и уже довольно распространенная афера, но попасть на ее крючок по-прежнему невероятно просто. Преступники выдают себя за авиакомпании, сайты или туристические компании, но используют вполне настоящие названия – отели, даты поездки или номер бронирования.

Они могут утверждать, что с вашим бронированием возникла проблема, и просить срочно произвести оплату или подтвердить личные данные (включая номер банковской карты).

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Мошенничество с багажом

Многие современные путешественники используют приложения или устройства для отслеживания своего багажа. И мошенники могут воспользоваться даже этим: они рассылают поддельные уведомления о потере багажа, его задержке или необходимости дополнительной проверки.

Эти сообщения часто перенаправляют туристов на поддельные сайты авиакомпаний, где просят указать информацию из паспорта или другие личные данные. Поэтому информацию о багаже обязательно проверяйте исключительно через официальное приложение или сайт авиакомпании, с которой вы летите.

Мошенничество с визами и паспортами

Иногда мошенники выдают себя за сотрудников аэропорта и убеждают туристов, что их виза или биометрическое сканирование не работают, но они могут исправить это – конечно же, за определенную плату. Это новая тактика, поэтому к любой просьбе оплатить что-либо стоит относиться с подозрением, пишет Vacations&Travel.

Мошенничество с QR-кодами

Одна из крупнейших афер, направленных против туристов, связана с QR-кодами в ресторанах, отелях, туристических аттракционах и на станциях общественного транспорта. Мошенники наклеивают наклейки с QR-кодами поверх подлинных.



Мошенники часто используют поддельные QR-коды / Фото Pexels

Они перенаправляют туристов на сайты, предназначенные для кражи паролей, платежных данных и личной информации.

Какие старые мошеннические схемы до сих пор используются в Европе?

Некоторые аферы, какими бы популярными и известными они ни были, уже проверены временем и до сих пор работают – и сотни туристов теряют из-за них деньги каждый год.

"Потерянное кольцо" в Париже

Это – одно из старейших и самых известных уличных мошенничеств во Франции, ставшее печально известным символом Парижа. Начинается все, когда турист прогуливается возле популярных достопримечательностей города. Вдруг мошенник наклоняется и поднимает блестящее "золотое" кольцо.

Он подходит к туристу и спрашивает, не он ли его потерял – и когда человек отрицает это, мошенник обычно указывает, что эта находка очень ценна. На этом этапе происходит ключевой момент манипуляции: мошенник начинает утверждать, что не может оставить украшение себе – по религиозным причинам или просто из-за страха, и поэтому предлагает туристу забрать вещь.



Туристов обманывают, предлагая дорогие украшения / Фото Pexels

При этом он обычно добавляет историю о своих финансовых трудностях, и когда турист принимает "подарок", мошенник сразу же начинает просить небольшую сумму денег на еду, билет домой или помощь для семьи.

Турист, только что получивший "невероятно ценное" кольцо, чувствует себя обязанным выразить благодарность, поэтому дает 10, 20, а иногда и 50 евро. Впрочем, кольцо – это всего лишь подделка, которая оптом стоит несколько центов.

Незаконные уличные азартные игры

Игра в три стаканчика или ее вариант с тремя картами – это довольно жестокая и старая афера. И несмотря на то, что многие люди о ней знают, она по-прежнему приносит огромные доходы мошенникам в Лондоне, Париже и Берлине.

Несмотря на то, что на первый взгляд все выглядит как игра на ловкость, на самом деле у прохожего нет ни малейшего шанса на победу, ведь все зрелище заранее срежиссировано.

Это мошенничество опирается не на работу одного человека, а на целую группу: один человек работает с чашами, а остальные создают впечатление толпы. Некоторые делают большие ставки и "выигрывают", чтобы создать впечатление, что это легкий способ получить большие деньги.

Сначала жертва, вступающая в игру, обычно выигрывает небольшую сумму – это только подталкивает ее к следующим попыткам. Но затем шарик под чашкой исчезает, и шансы на выигрыш тоже. Но толпа зевак вокруг – это не только психологический прием. Это – ширма для карманников, что во время игры быстро обчищают карманы и сумки.

Бары и рестораны

Здесь уже стоит быть начеку туристам, путешествующим по Испании, Италии и Португалии. Это не классическое мошенничество – но если не знать о нюансах работы многих местных заведений, можно очень быстро распрощаться с большими суммами денег.

Одна из самых спорных практик – это скрытая плата за сервировку стола и хлеб. В Италии, например, она является законной и частью традиции, но информация об этой плате указывается в меню микроскопическим шрифтом – чаще всего это происходит в популярных туристических районах.



В барах часто подают платные закуски / Фото Pexels

Проблема усугубляется, когда помимо обязательного сервировки на столе появляются хлеб, оливки и сыр, а также вода, о которых гости не просили. Это не бесплатное угощение – и в итоге все эти закуски окажутся в счете.

Поэтому во время путешествия очень важно обращать внимание на такие нюансы – это поможет не испортить впечатления и не остаться без денег.