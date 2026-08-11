Всього одна неприємна помилка за кордоном може зіпсувати усю відпустку – і зараз розпізнавати способи шахрайства часом все складніше, адже використовуються фальшиві сайти, штучний інтелект та деякі вже зовсім звичні технології. Тож 24 Канал розповідає, які схеми шахрайства найпопулярніші у країнах Європи – і як їх уникнути.

Яких шахрайських схем варто остерігатися у 2026 році?

Фальшиві бронювання

Це не нова й вже досить поширена афера, але потрапити на її гачок все ще неймовірно просто. Злочинці видають себе за авіакомпанії, сайти чи туристичні компанії, але використовують цілком справжні назви – готелі, дати подорожі чи номер бронювання.

Вони можуть стверджувати, що з вашим бронюванням виникла проблема, і проситимуть терміново здійснити платіж, або ж підтвердити особисті дані (включно з номером банківської карти).

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Шахрайство з багажем

Багато сучасних мандрівників використовують застосунки чи пристрої для відстеження свого багажу. І шахраї можуть використати навіть це: вони надсилають фальшиві сповіщення про втрату багажу, його затримку чи потребу у додатковій перевірці.

Ці повідомлення часто перенаправляють туристів на фальшиві сайти авіакомпаній, де просять вказати інформацію з паспорта чи інші особисті дані. Тож інформацію про багаж обов'язково перевіряйте винятково через офіційний застосунок чи сайт авіакомпанії, з якою ви летите.

Шахрайство з візами та паспортами

Іноді шахраї видають себе за працівників аеропорту та переконують туристів, що їхня віза чи біометричне сканування не працюють, але вони можуть виправити це – звісно ж, за певну плату. Це нова тактика, тож до будь-якого прохання оплатити щось варто ставитися з підозрою, пише Vacations&Travel.

Шахрайство з QR-кодами

Одна з найбільших афер над туристами пов'язана з QR-кодами в ресторанах, готелях, туристичних атракціонах та на станціях громадського транспорту. Шахраї клеять наклейки з QR-кодами поверх справжніх.



Шахраї часто використовують підробні QR-коди / Фото Pexels

Вони перенаправляють туристів на сайти, що призначені для крадіжки паролів, платіжних даних та особистої інформації.

Які старі шахрайські схеми все ще використовують у Європі?

Деякі афери, хай які популярні і відомі, вже перевірені часом й досі працюють – і сотні туристів втрачають через них гроші щороку.

"Втрачене кільце" у Парижі

Це – одна з найстаріших та найвідоміших вуличних шахрайств у Франції, що стало сумнозвісним символом Парижа. Починається все, коли турист прогулюється біля популярних пам'яток міста. Раптом шахрай нахиляється і підіймає блискучий "золотий" перстень.

Він підходить до туриста та запитує, чи не він його загубив – і коли людина відмовляється, шахрай зазвичай вказує, що ця знахідка дуже цінна. На цьому етапі відбувається ключовий момент маніпуляції: шахрай починає стверджувати, що не може залишити собі прикрасу – через релігійні причини, або ж просто через страх, і тому пропонує туристу взяти річ.



Туристів обманюють, пропонуючи дорогі прикраси / Фото Pexels

Водночас він зазвичай додає історію про власні фінансові труднощі, і коли турист приймає "подарунок", шахрай одразу ж починає просити невелику суму грошей на їжу, квиток додому чи допомогу для родини.

Турист, що щойно отримав "неймовірно цінне" кільце, відчуває себе зобов'язаним висловити подяку, тож дає 10, 20, а іноді й 50 євро. Втім, перстень – це лише підробка, що коштує кілька центів гуртом.

Незаконні вуличні азартні ігри

Гра в три кубки, або ж її варіант з трьома картами – це досить жорстока і стара афера. І попри те, що чимало людей про неї знають, вона все ще приносить величезні прибутки шахраям у Лондоні, Парижі та Берліні.

Попри те, що на перший погляд все виглядає як гра на спритність, насправді в перехожого немає жодного шансу на перемогу, адже все видовище зрежисоване заздалегідь.

Покладається це шахрайство не на роботу однієї людини, а на цілу групу: одна людина працює з кубками, а решта створюють враження натовпу. Деякі ставлять великі ставки та "виграють", аби створити враження, що це легкий шлях отримати великі гроші.

Спершу жертва, що вступає в гру, зазвичай виграє невелику суму – це лише заохочує її до наступних спроб. Але потім кулька під чашкою зникає, і шанси виграти також. Але натовп роззяв навколо – це не тільки психологічний прийом. Це – ширма для кишенькових злодіїв, що під час гри швидко обкрадають кишені та сумки.

Бари та ресторани

Тут вже варто остерігатися туристам, що подорожують до Іспанії, Італії та Португалії. Це не класичне шахрайство – але якщо не знати про нюанс роботи багатьох місцевих закладів, можна дуже швидко розпрощатися з великими сумами грошей.

Одна з найбільш суперечливих практик – це прихована плата за сервірування столу та хліб. В Італії, наприклад, воно є законним та частиною традиції, але інформацію про цю плату вносять до меню мікроскопічним шрифтом – найчастіше це трапляється у популярних туристичних районах.



В барах часто додають платні закуски / Фото Pexels

Проблема посилюється, коли окрім обов'язкового накриття на столі з'являються хліб, оливки та сир, а також вода, про які гості не просили. Це не безплатне частування – і потім всі ці закуски з'являться у рахунку.

Тож під час подорожі дуже важливо звертати увагу на такі нюанси – це допоможе не зіпсувати свій досвід та не лишитися без грошей.