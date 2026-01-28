Несплата штрафу за порушення ПДР: які наслідки передбачені законом

Несвоєчасна сплата штрафу за порушення ПДР може мати для водія додаткові фінансові та правові наслідки. Щоб уникнути ускладнень, варто контролювати наявність штрафів та дотримуватися встановлених строків оплати.

Чи подвоюється штраф за порушення ПДР, якщо його вчасно не сплатити?

Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водієві надається 15 днів для добровільної сплати штрафу з моменту набрання постановою законної сили.

Якщо цього не зробити у визначений строк, застосовується стаття 308 КУпАП постанова передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання. На цьому етапі сума штрафу може бути подвоєна, а сам боржник ризикує потрапити до Єдиного реєстру боржників.

Довідко: Крім того, у разі передачі справи до виконавчої служби сума штрафу фактично зростає, адже до неї додаються штрафні санкції та виконавчий збір. У результаті навіть незначне порушення може обернутися значно більшими фінансовими втратами.

Якщо буде, якщо проігнорувати сплату штрафу за порушення ПДР?

Подальші дії здійснюються вже в межах Закону України "Про виконавче провадження". Державний виконавець має право накладати арешт на банківські рахунки, звертати стягнення на кошти та майно боржника, а також застосовувати інші обмежувальні заходи до повного погашення заборгованості.

Саме тому у Міністерстві юстиції рекомендують регулярно перевіряти наявність відкритих виконавчих проваджень та не затягувати з оплатою штрафів. Своєчасне виконання постанови дозволяє уникнути додаткових фінансових витрат, арештів та тривалих юридичних процедур.

Як довго триває арешт рахунку?