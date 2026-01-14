Зіпсована кредитна історія через борги: чи можна "відбілити" репутацію

Кредитна історія відображає фінансову дисципліну людини. Вона містить дані про всі взяті кредити та фіксує порушення зобов’язань, зокрема прострочення, реструктуризації або судові справи.

Який слід залишають борги на кредитній історії?

Борги майже завжди залишають слід у кредитній історії. Навіть тоді, коли прострочення здається незначним або тимчасовим, пише 24 Канал з посиланням на ЗУ "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

Будь-яке порушення графіка платежів фіксується в кредитному звіті та знижує рівень довіри з боку банків та фінансових компаній. Особливо відчутними наслідки стають під час спроби отримати великі та довгострокові кредити, зокрема іпотеку.

До основних причин погіршення кредитної репутації відноситься:

накопичення боргів та регулярні прострочення;

повторні затримки платежів, тривале невиконання зобов’язань або повна несплата кредиту різко погіршують кредитний рейтинг.

Додатково на оцінку позичальника тиснуть фінансові "червоні прапорці": велика кількість відкритих кредитів одночасно, часті заявки на позики за короткий період, судові спори з банками чи колекторами, а також борги за кредитними картками та мікропозиками.

Як можна "відбілити" кредитну репутацію?

"Відбілити" кредитну історію шляхом простого видалення правдивих негативних записів неможливо. Водночас експерти зазначають: репутацію можна поступово відновити.

Довідково: Насамперед варто перевірити кредитний звіт на помилки: у разі некоректних даних позичальник має право звернутися до бюро кредитних історій або кредитора для їх виправлення. Це регулюється статтею 13 ЗУ "Про кредитні історії".

Паралельно важливо сформувати нову позитивну фінансову поведінку: закривати борги, користуватися невеликими кредитами без прострочень і дисципліновано обслуговувати кредитні картки. Саме послідовність і відповідальність з часом повертають довіру фінансових установ.

Коли людину можуть визнати банкрутом?