Роботодавець не платить зарплату під час війни: алгоритм дій для працівника

У Держпраці нагадали, що воєнний стан не скасовує обов’язок роботодавця виплачувати заробітну плату. Також пояснили, які дії може вжити працівник у разі порушення його трудових прав.

Чи є затримка зарлати порушення закону?

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради надала роз’яснення щодо дій працівників у разі невиплати заробітної плати, лікарняних або відпускних у період воєнного стану.

Затримка або повна відсутність виплат залишається одним із найпоширеніших порушень трудового законодавства. Водночас сам факт війни не звільняє роботодавця від фінансових зобов’язань перед працівниками.

Зверніть увагу! У 2026 році переважна більшість трудових гарантій продовжує діяти, а обов’язок здійснювати виплати зберігається у повному обсязі.

Що робити працівнику, якщо не платять гроші?

Чітко визначити вид заборгованості

Йдеться не лише про повну невиплату зарплати, а й про часткові виплати, неоплачені лікарняні, невиплачені відпускні або затримки без пояснень.

Закон встановлює конкретні строки:

зарплата має виплачуватися щонайменше двічі на місяць;

відпускні – до початку відпустки.

Водночас лікарняні виплачуються після фінансування з боку Пенсійного фонду, за умови своєчасно поданих роботодавцем документів.

Зафіксувати порушення

Навіть якщо роботодавець запевняє, що "все буде пізніше", працівнику варто подбати про доказову базу.

Трудовий договір, наказ про прийняття на роботу, табелі обліку робочого часу, електронний лікарняний, наказ про відпустку, а також будь-яке листування з роботодавцем можуть стати ключовими доказами у разі перевірки або судового спору.

Письмово звернутися до роботодавця

Офіційна вимога про виплату заборгованості, навіть у простій формі, має принципове значення. Вона фіксує момент порушення та підтверджує, що працівник намагався врегулювати питання у досудовому порядку.

Зверніть увагу! Важливо зберегти копію звернення або підтвердження його надсилання.

Скарга до Держпраці

За відсутності реакції з боку роботодавця працівник має право звернутися до органів Держпраці згідно із частиною 2 статті 233 Кодексу законів про працю України. Навіть під час воєнного стану такі звернення є підставою для проведення позапланової перевірки.

Важливо! У скарзі слід зазначити дані роботодавця, суть порушення та період невиплати.

Судовий захист

Звернення до суду залишається одним із найефективніших механізмів. У спорах щодо оплати праці працівник звільняється від сплати судового збору, а вимоги про стягнення зарплати не обмежуються строками позовної давності.

Суд може зобов’язати роботодавця виплатити борг, компенсувати втрату частини доходу через затримку, а в окремих випадках навіть стягнути середній заробіток за весь період затримки.

Що ще слід знати працівникам в Україні?