Немає доказів – не платимо штраф: як водій виграв суд про "нечитабельний" номер авто

Українець звернувся до суду після того, як поліцейські винесли йому штраф нібито за те, що неможливо було роздивитися номер його авто. Чоловік довів, що подібну постанову можна скасувати.

Що відомо про суд через номерні знаки авто в Одеській області?

У Білгороді-Дністровському водій авто оскаржував штраф в розмірі 1 тисяча 190 гривень. Представники Нацполіції виписали йому протокол за те, що він керував транспортним засобом, на якому нібито не можливо зчитати цифри з відстані 20 метрів. Поліціянти стверджували, що водій порушив пункт 2.9 Правил дорожнього руху. Про суть справи пише юридичний ресурс "Протокол".

Позивач зауважив, що в законодавстві немає норми про те, що дозволяється виписувати штраф за номерний знак, який неможливо зчитати з відстані 20 метрів. Відповідальність за статтею 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення призначається, коли номер неосвітлений чи забруднений і через це неможливо чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію з відстані 20 метрів.

Водій на місці зупинки відповів на вимогу поліцейського, який зазначив, що в авто не світить одна з двох ламп освітлення номерних знаків. Чоловік зазначив, що перед виїздом він перевірив усе освітлення й воно було справним. Проте інспектор продовжував стояти на своєму й постановив, що однієї лампи недостатньо, щоб роздивитися номерний знак.

На суді чоловік розповів, що передбачити несправність він не міг, так само як і виявити її під час руху. Ця проблема не завдала наслідків, а в авто натомість працювала належним чином одна з двох ламп освітлення номерних знаків, що дозволяло їх прочитати.

Враховуючи все, суд підтримав сторону оштрафованого водія. Він пояснив, що хоча чинне законодавство чітко та однозначно забороняє експлуатацію транспортних засобів з проблемами, що заважають зчитати номер, проте штраф все одно незаконний. Поліція не надала жодних доказів, що знак дійсно не освітлювався, або його не можна було розгледіти з 20 метрів.

Наявність умислу у вчиненні адміністративного правопорушення водієм також не вдалося підтвердити.

Відтак в судді були всі підстави, щоб визнати протиправною та скасувати постанову, якою водія намагалися оштрафувати.

Що варто знати про штрафи для водіїв в Україні?