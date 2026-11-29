Хоча жінки в Україні й не підлягають обов'язковій мобілізації, але частина українок має перебувати на військовому обліку. Закон не розрізняє статі, але коло жінок, на яких поширюється такий обо'язок, обмежене.

Штраф для жінок за ігнорування вимог військового обліку

Наразі законодавець встановив, що жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну та фармацевтичну освіту, мають стати на облік. Якщо українка ще не виконала цю вимогу, то вона ще має час: зробити це потрібно до 31 грудня 2026 року. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат Лілія Мамедова.

У таких жінок існує обов'язок перебувати на військовому обліку, оновлювати дані та відвідувати ТЦК за викликом. Експертка каже, що в разі порушення цих норм, центри комплектування мають право виписати штраф.

Лілія Мамедова Адвокат Якщо жінка, яка підпадає під облік, без поважних причин не з'явилася за належно врученою повісткою або не виконала обов'язків щодо обліку, до неї можуть застосувати адміністративну відповідальність.

При цьому розмір штрафу однаковий для всіх, адже він визначається не статтю особи, а статусом порушника. Щодо військовозобов'язаних жінок можуть застосовуватися санкції статті 210 та 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф за ігнорування правил військового обліку в особливий період становить від 17 тисяч до 25 500 грн. За повторне порушення протягом року відповідальність суворіша. Лілія Мамедова уточнила, що окремої, "м'якшої" шкали покарання для жінок законодавство не передбачає.

Чи можуть оштрафувати жінку, яка не отримувала повістки, але не з'явилася до ТЦК

За словами адвоката, вручена належним чином повістка, зокрема через електронний кабінет, застосунок Резерв+, рекомендованим листом або під розпис, є законною. У деяких випадках повістка вважається врученою навіть тоді, коли людина фактично її не бачила.

Але бувають випадки, коли центри комплектування хочуть притягнути до відповідальності за неявку за повісткою, коли її належне вручення не доводиться. Тоді таку постанову можна оскаржити.

Тому радимо перевіряти свій електронний кабінет і статус у Резерв+, а в разі штрафу оскаржувати постанову у встановлений строк,

– сказала Лілія Мамедова.

Експертка зауважила, що водночас окрема відповідальність існує за те, що жінка, яка підпадає під облік, не стала на облік або не оновила дані без жодного виклику.

Військовозобов'язана жінка виїхала за кордон: чи можуть її оштрафувати

За словами правниці, обов'язки щодо військового обліку не зникають із виїздом за межі країни, тож формально підстави для відповідальності зберігаються.

Навіть перебуваючи в іншій країні, військовозобов'язані жінки можуть оновити дані через консульські установи.

На практиці ж постанова про штраф може бути винесена і за відсутності особи, а наслідки відчуються згодом: стягнення через виконавче провадження, арешт рахунків, проблеми під час повернення чи оформлення документів,

– пояснила адвокат.

У підсумку Лілія Мамедова порадила жінкам, які підпадають під військовий облік, вчасно оновлювати дані дистанційно, не чекаючи виклику.

Нагадаємо, в Україні були випадки, коли жінок в Україні ставили на військовий облік та оголошували у розшук неправомірно, через прогалини у правовому регулюванні мобілізації. Народний депутат Федір Веніславський зазначав, що примусового призову українок наразі немає.

У березні у Верховну Раду вносили законопроєкт, який передбачав процедуру виключення жінок з військового обліку, якщо вони були поставлені на облік незаконно.