Не всіх військовозобов'язаних можна штрафувати за відмову пройти ВЛК: що змінилося у червні

У деяких випадках ТЦК не мають права штрафувати чи оголошувати в "розшук" громадян через непроходження військово-лікарської комісії. Так наприклад, накласти відповідальність на людину за непроходженя ВЛК за власною ініціативою тепер не можуть. Але право ТЦК направити до лікарів, а потім, отримавши відмову, оштрафувати за непроходження – ще залишається.

У якому випадку громадянина не можна оштрафувати за відмову пройти ВЛК?

Обов'язок пройти військово-лікарську комісію в людини є лише тоді, коли її направив на огляд безпосередньо ТЦК. Звичайно, якщо представники мали для цього законні підстави. Але ті, хто раніше отримував статус "обмежено придатного" втратили його й були зобов'язані з'явитися на повторний огляд до 5 червня 2025 року. Тепер накласти штраф за те, що людина з власної волі не пройшла ВЛК, вже не зможуть. Чому так – пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко.

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Експертка зазначила, що для розуміння того, чи людина ще може отримати штраф за непроходження ВЛК варто з'ясувати, чи було йому видано направлення на огляд та чи належить він до тієї категорії, яка мала самостійно ініціювати його до 5 червня 2025 року. Якщо ні той, ні інший факт людина не підтвердила, то штраф чи її розшук через непроходження ВЛК будуть незаконні.

Навіть якщо військовозобов'язаний раніше мав статус "обмежено придатного", то Закон зобов'язував його до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до служби. До самостійно отримати направлення, звернувшись до ТЦК або оформити заявку через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Оскільки в обов'язку є крайня дата, правопорушення не є тривалим. Воно вважається завершеним 6 червня 2025 року. Навіть якщо військовозобов'язаний пройшов ВЛК 6 червня 2025 року, правопорушення він вчинив, бо в строки не вклався (крім випадків, коли не було його вини),

– написала Дар'я Тарасенко.

При цьому норма про адміністративне стягнення за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію й невиконання правил військового обліку вказує, що штраф може накладатися протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з цієї дати.

Тобто, якщо дата вчинення правопорушення була 6 червня 2025 року, то якраз минає рік, а тому закон вже забороняє штрафувати таких громадян.

Експертка зауважила, що відсутність штрафу не означає, що тепер колишні "обмежено придатні" вже не повинні проходити ВЛК. Дійсно, самостійно просити направлення вони не повинні, але ТЦК можуть примусово направити їх на огляд. Навіть якщо такі громадяни мають право на відстрочку.

Що варто знати про процедуру ВЛК?

Проходження військово-лікарської комісії є обов’язковим етапом для визначених категорій військовозобов’язаних під час воєнного стану. Зокрема, на огляд направляють осіб за повісткою або офіційним направленням від ТЦК, а також тих, хто підлягає повторному медичному огляду. Комісія не ухвалює рішення про призов, а лише визначає ступінь придатності до військової служби.

Якщо людина не погоджується з висновком ВЛК, вона може подати скаргу до вищої комісії або ж звернутися до суду. Також передбачено можливість повторного медогляду, якщо є нові медичні документи або сумніви щодо правильності первинного рішення