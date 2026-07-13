Чоловіка утримували в ТЦК і оштрафували: чи можливе направлення на ВЛК не за місцем обліку

Постанову ТЦК, яку наклали на військовозобов'язаного, вдалося визнати протиправною через суд. У чоловіка було захворювання, з яким не можна мобілізувати, але представники територіального центру намагалися довести протилежне.

ТЦК виписали українцю незаконний штраф

Стало відомо про випадок незаконної мобілізації та утримання українця службовцями ТЦК в селищі Іванків, що на Київщині. Чоловік кілька днів пробув у територіальному центрі, де його били й під тиском змушували оформлювати документи. Про це йдеться в матеріалах справи 363/5739/25. Правовий висновок опублікувало адвокатське об'єднання "Лексар".

Як наслідок цих подій ТЦК виписав чоловіку штраф у розмірі 25 тисяч за відмову проходити військово-лікарську комісію. Але вирішальним став той факт, що представники відомства не довели наявність порушення з боку чоловіка.

Одного дня його зупинили службовці ТЦК і поліції. Просто з вулиці його забрали та утримували в неволі. Але суд визнав протиправність дій представників держави в іншому – вони фактично порушили процедуру направлення на військово-лікарську комісію та власне оформлення штрафу.

Адміністративне стягнення на чоловіка наклали через те, що він нібито відмовився від ВЛК. Але позивач каже, що лише просив у службовців час для того, щоб зібрати документи про наявну хворобу хребта. Крім того, він хотів, щоб медкомісію провели лікарі там, де він стоїть на військовому обліку.

Як зауважив суд, у постанові Кабінету Міністрів №560 містить правила направлення військовозобов'язаного на ВЛК. У цьому випадку представники центру комплектування не дотримався процедури.

Одне порушення було в оформленні направлення на військово-лікарську комісію, на якому не було електронного підпису керівника ТЦК і QR-коду. Розписку про те, що військовозобов'язаний отримав направлення, теж не зробили.

У цій справі також важливо, що чоловік перебував на військовому обліку в іншому місці, тому місцевий ТЦК не міг призвати саме його. Спочатку представники мали взяти його на облік у себе.

Тому суд сформував правову позицію: аби оштрафувати військовозобов'язаного, ТЦК мають надати докази порушення з боку людини, а сама процедура має відбуватися за правилами Кабміну. Якби провина чоловіка була підтверджена, то штраф був би правомірним. Але службовці не подали відзив на позов і не підтвердили, що дійсно була спроба ухилення від ВЛК.

Враховуючи це, суд визначив, що правопорушення відсутнє, а штраф у розмірі 25 тисяч гривень варто скасувати.

До слова, в Україні дійсно можуть оштрафувати військовозобов'язаних за непроходження військово-лікарської комісії без поважних причин. Стягнення сягає від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень. Водночас закон не передбачає, що після сплати штрафу людина звільняється від обов'язку пройти медогляд.

Після цього військовозобов'язаний однаково повинен пройти військово-лікарську комісію, адже обов'язок залишається чинним.

Проте нерідко стаються випадки, коли штрафи від ТЦК визнають неправомірними. Зазвичай це вирішують у суді. Але процедура оскарження, за словами адвокатки Наталії Гнатик, може затягнутися на місяці.