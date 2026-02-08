За уникнення обов'язку військовозобов'язані повинні сплатити штраф. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало для УНІАН.

Що може загрожувати військовому за відмову від повістки та ВЛК?

За словами адвокатки, у 2026 році відповідальність за неявку за повісткою залишається без змін.

Зверніть увагу! За таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Водночас, якщо особа визнає провину та сплатить штраф добровільно до передачі справи до виконавчої служби, вона може заплатити 50% мінімальної суми – 8 500 гривень.

У разі несплати штраф подвоюється, а справа передається до державної виконавчої служби для примусового стягнення.

Крім того, особу можуть оголосити в розшук ТЦК, про що з'явиться повідомлення в застосунку Резерв+. Адвокатка також зазначила, що формальна відмова від отримання повістки під час особистого вручення не звільняє від обов'язків. У такому разі складається акт про відмову, а поліцейські можуть примусово доставити людину до територіального центру комплектування.

Крім того, відмова від проходження ВЛК також вважається порушенням правил військового обліку і тягне за собою штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Бекало підкреслила, що навіть наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов'язаного від обов'язку з'являтися за повісткою до ТЦК, зокрема для оновлення даних або проходження медкомісії. Водночас це не означає автоматичний призов на службу.

