Штраф без інспектора: у МВС розповіли, чи будуть камери фіксувати відсутність автоцивілки

У мережі повідомили про зміни на дорогах України. Буцімто тепер камери фіксуватимуть авто, на яких немає страховки, та одразу надсилатимуть за це штраф. Багато ЗМІ написали про те, що уряд впроваджує цифрові сервіси задля посилення контролю за безпекою на дорогах.

Чи справді тепер автоматично штрафуватимуть за відсутність страховки?

Про нову ініціативу уряду та Міністерства внутрішніх справ писали в телеграм-каналі УкрАвтопром. Мовляв, автоматичні системи фіксації вже з березня звірятимуть номери авто та наявність в них полісу (страховки).

Йшлося про те, що система працюватиме поки що в тестовому режимі й намагатимуться покращити безпеку на дорогах. Працювати вона мала так – якщо в базі Моторного (транспортного) страхового бюро України немає даних про оформлення автоцивілки за цими номерами, то це вже вважатиметься відсутністю страховки незалежно від того, чи має водій паперовий документ про страхування.

Така інформація вже поширювалася у 2025 році, коли також ішла мова про запровадження таких штрафів. Проте тоді це "нововведення" спростували. Нині Міністерство внутрішніх справ теж заявило про поширений у мережі фейк.

Як пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, в Україні немає законодавчих підстав, щоб запрацювала така системи автофіксації щодо правопорушення – відсутності страхування. Тобто відстутні необхідні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші документи.

Крім того, система автофіксації в Україні ще навіть технічно не адаптована, щоб фіксувати таке порушення.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше,

– написав Білошицький.

Однак під час зупинки транспортного засобу поліцейські можуть запитувати страховку й виписувати штраф, як це й було раніше. Тому оформлення полісу вимагається за правилами й потрібне в першу чергу для безпеки водіїв.

Що ще відомо про камери відеонагляду на українських дорогах?