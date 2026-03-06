Штраф без інспектора: у МВС розповіли, чи будуть камери фіксувати відсутність автоцивілки
- Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію про автоматичне штрафування водіїв без електронної страховки.
- В Україні немає законодавчих підстав для фіксації відсутності страхування.
У мережі повідомили про зміни на дорогах України. Буцімто тепер камери фіксуватимуть авто, на яких немає страховки, та одразу надсилатимуть за це штраф. Багато ЗМІ написали про те, що уряд впроваджує цифрові сервіси задля посилення контролю за безпекою на дорогах.
Чи справді тепер автоматично штрафуватимуть за відсутність страховки?
Про нову ініціативу уряду та Міністерства внутрішніх справ писали в телеграм-каналі УкрАвтопром. Мовляв, автоматичні системи фіксації вже з березня звірятимуть номери авто та наявність в них полісу (страховки).
Дивіться також Немає доказів – не платимо штраф: як водій виграв суд про "нечитабельний" номер авто
Йшлося про те, що система працюватиме поки що в тестовому режимі й намагатимуться покращити безпеку на дорогах. Працювати вона мала так – якщо в базі Моторного (транспортного) страхового бюро України немає даних про оформлення автоцивілки за цими номерами, то це вже вважатиметься відсутністю страховки незалежно від того, чи має водій паперовий документ про страхування.
Така інформація вже поширювалася у 2025 році, коли також ішла мова про запровадження таких штрафів. Проте тоді це "нововведення" спростували. Нині Міністерство внутрішніх справ теж заявило про поширений у мережі фейк.
Як пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, в Україні немає законодавчих підстав, щоб запрацювала така системи автофіксації щодо правопорушення – відсутності страхування. Тобто відстутні необхідні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші документи.
Крім того, система автофіксації в Україні ще навіть технічно не адаптована, щоб фіксувати таке порушення.
Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше,
– написав Білошицький.
Однак під час зупинки транспортного засобу поліцейські можуть запитувати страховку й виписувати штраф, як це й було раніше. Тому оформлення полісу вимагається за правилами й потрібне в першу чергу для безпеки водіїв.
Що ще відомо про камери відеонагляду на українських дорогах?
У березні на дорогах додали ще 37 комплексів відеоспостереження. З них 35 встановлять у нових місцях, а ще 2 відновлять роботу після перерви. Оновлені камери працюють у Броварах, Обухові, Вишгороді, Білій Церкві, Вінниці, Чернігові та інших містах, а також на міжміських магістралях, зокрема Київ – Одеса, Київ – Чоп, Київ – Ковель – Ягодин, Львів – Шегині та Одеса – Рені.
Після запуску нових комплексів загальна кількість камер автофіксації в Україні зросте до 377, а система працюватиме автоматично. Однак без участі інспектора штрафи надходитимуть лише за перевищення швидкості.