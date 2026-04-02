Європейський досвід для бізнесу: в Україні дозволили складати акти без підпису клієнта

В Україні зменшили бюрократію та навантаження для підприємців. Так за новим законом виконавець має право підписувати акти про надання послуг одноособово.

Що передбачає Закон №4791-ІХ?

Закон про спрощення документообігу для бізнесу, який вже підписав президент Володимир Зеленський, набув чинності у середу, 1 квітня. Тепер виконавець може не вимагати підпису клієнта про прийняття виконаних робіт, якщо такий порядок був передбачений у письмовому договорі. Про це йдеться в тексті Закону № 4791-ІХ.

Ця норма працюватиме для всіх підприємців, крім тих, які розпоряджаються публічними коштами, орендою державного майна та будівництвом. Також закон не поширюється на договори щодо пожертви, благодійної або гуманітарної допомоги.

Закон передбачає, що в первинному документі зі вказаним періодом здійснення операції, може не прописуватися посада, прізвище й особистий підпис особи, яка представляє інтереси замовника або орендаря. Однак для такого порядку є умови:

відсутність підпису замовника має бути прямо передбачено письмовим договором;

дані про операцію повинні відображатися в бухгалтерському обліку в періоді їх здійснення.

Водночас для більшості підрядників вже не потрібен буде акт виконаних робіт. Факт надання послуг тепер можна фіксувати за допомогою інвойсу, який підписується виконавцем. Вважається, що це дозволить покращити довіру до підприємців і створити сучасну модель економіки шляхом зменшення бюрократії.

Важливо! Закон не скасував необхідність первинних документів і контроль за виконанням. Проте тепер підприємці отримали право обирати – чи їм потрібен старий акт, чи підписаний виконавцем інвойс.

До слова, оформлення інвойсу – рахунку-фактури є нормальною практикою для більшості країн Європейського Союзу. Цей документ використовують замість акту виконаних робіт, вказуючи назву товару чи послуги, кількість, ціну й загальна сума до оплати.

Як зазначають юристи компанії YANKIV, для багатьох бізнесменів скасування акту виконаних робіт є довгоочікуваним кроком для спрощення документообігу. Водночас експерти кажуть, що укладання двостороннього договору може залишатися потрібним для роботи з новими контрагентами або при великих сумах у контрактах.

