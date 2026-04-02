Что предусматривает Закон №4791-ІХ?

Закон об упрощении документооборота для бизнеса, который уже подписал президент Владимир Зеленский, вступил в силу в среду, 1 апреля. Теперь исполнитель может не требовать подписи клиента о принятии выполненных работ, если такой порядок был предусмотрен в письменном договоре. Об этом говорится в тексте Закона № 4791-ІХ.

Эта норма будет работать для всех предпринимателей, кроме тех, которые распоряжаются публичными средствами, арендой государственного имущества и строительством. Также закон не распространяется на договоры о пожертвовании, благотворительной или гуманитарной помощи.

Закон предусматривает, что в первичном документе с указанным периодом осуществления операции, может не прописываться должность, фамилия и личная подпись лица, представляющего интересы заказчика или арендатора. Однако для такого порядка есть условия:

отсутствие подписи заказчика должно быть прямо предусмотрено письменным договором;

данные об операции должны отражаться в бухгалтерском учете в периоде их осуществления.

В то же время для большинства подрядчиков уже не нужен будет акт выполненных работ. Факт предоставления услуг теперь можно фиксировать с помощью инвойса, который подписывается исполнителем. Считается, что это позволит улучшить доверие к предпринимателям и создать современную модель экономики путем уменьшения бюрократии.

Важно! Закон не отменил необходимость первичных документов и контроль за выполнением. Однако теперь предприниматели получили право выбирать – нужен ли им старый акт, или подписанный исполнителем инвойс.

К слову, оформление инвойса – счета-фактуры является нормальной практикой для большинства стран Европейского Союза. Этот документ используют вместо акта выполненных работ, указывая название товара или услуги, количество, цену и общая сумма к оплате.

Как отмечают юристы компании YANKIV, для многих бизнесменов отмена акта выполненных работ является долгожданным шагом для упрощения документооборота. В то же время эксперты говорят, что заключение двустороннего договора может оставаться нужным для работы с новыми контрагентами или при больших суммах в контрактах.

