Оскарження дій ТЦК: через який час людина має отримати відповідь

В Україні строки розгляду скарг на дії чи бездіяльність районних ТЦК залежать від типу звернення. Порушення цих термінів або пересилання скарги органу, чиї рішення оскаржуються, є прямим порушенням законодавства.

Оскарження штрафів та особливі вимоги до ТЦК

Територіальні центри комплектування має юридичні рамки для розгляду звернень військовозобов'язаних до органів військового управління. Відлік усіх законодавчих строків починається саме з моменту реєстрації скарги в самому органі, а не з дати її відправлення поштовим відділенням. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

Якщо громадянин подає звичайну скаргу на бездіяльність або протиправні дії районного ТЦК, то за Законом України "Про звернення громадян", максимальний строк її розгляду становить один місяць від дня надходження до установи.

За словами адвоката, у випадку, коли звернення не потребує додаткового вивчення, відповідь мають надати невідкладно або не пізніше 15 днів.

У випадках, коли розв'язати питання протягом місяця неможливо, керівник центру комплектування або його заступник має право продовжити термін перевірки. Проте загальний строк розгляду скарги в жодному разі не може перевищувати 45 днів, про що заявника зобов'язані письмово повідомити.

Якщо ж оскаржується постанова ТЦК про адміністративний штраф, діє спеціальний строк: 10 днів від надходження скарги за статтею 292 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

– написав експерт.

Юрій Айвазян наголосив, що законодавство забороняє обласним ТЦК пересилати звернення для розгляду в той районний ТЦК, дії чи рішення якого безпосередньо оскаржуються. Орган вищого рівня повинен самостійно надати правову оцінку такій ситуації.

Нагадаємо, штрафи за порушення правил військового обліку цілком реально оскаржити в суді. Від позивача потрібна позовна заява з обґрунтуванням незаконності рішення центру комплектування.

У червні Уповноважений з прав людини повідомляв, що за пів року до його Офісу надійшло понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців ТЦК, але реальна кількість порушень може бути втричі більшою.

Скарги стосувалися, зокрема, застосування фізичної сили, використання балаклав та зняття знаків розрізнення під час мобілізаційних заходів.