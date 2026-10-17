За що ТЦК може оштрафувати військовозобов'язаного

Штрафи за порушення правил військового обліку передбачені, зокрема, статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Перша стосується порушень правил військового обліку, друга - порушень законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, повідомляють у Центрі Правової Допомоги.

Підставою для адміністративної відповідальності можуть бути, зокрема, порушення правил обліку, неповідомлення про зміну персональних даних або неявка за викликом до ТЦК та СП без поважної причини. Конкретна стаття залежить від обставин справи.

Процедура може передбачати складання протоколу, розгляд матеріалів і винесення постанови про накладення штрафу. Водночас у передбачених законом випадках справу можуть розглянути без складання протоколу, зокрема якщо людина через електронний кабінет подала заяву про визнання порушення та погодилася на притягнення до відповідальності за її відсутності.

Важливо розрізняти ці документи. Протокол сам по собі ще не означає, що штраф уже накладено. Постанова – це рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке можна оскаржити.

У яких випадках штраф можна оскаржити

Самої незгоди з рішенням ТЦК недостатньо. Потрібно пояснити, у чому саме полягає порушення закону, і за можливості підтвердити свою позицію документами.

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Підставами для оскарження можуть бути такі обставини:

Не доведено факт порушення. Наприклад, у постанові зазначили, що людина не виконала певний обов'язок, але матеріали справи не підтверджують цього.

Неправильно застосували норму закону. До обставин справи могли застосувати статтю, яка не відповідає характеру порушення.

Не врахували докази або пояснення. Людина могла вчасно повідомити про зміну даних чи мати підтверджені причини неявки, але ці обставини не розглянули належним чином.

Порушили процедуру розгляду справи. Наприклад, не з'ясували всіх обставин або не забезпечили можливості скористатися процесуальними правами.

Закінчився строк притягнення до адміністративної відповідальності. Це окрема підстава, яку потрібно перевіряти з урахуванням дати й характеру порушення.

Окрема помилка в документах не гарантує скасування штрафу. Суд оцінює обставини справи в сукупності, зокрема наявність правопорушення, докази та дотримання встановленої процедури.

Зазначимо! Оскарження штрафу не звільняє від обов'язку дотримуватися правил військового обліку. Якщо в даних є помилки або вони застаріли, їх варто виправити окремо, не чекаючи завершення судового розгляду.

Як подати скаргу на постанову ТЦК

Постанову про адміністративне правопорушення можна оскаржити в суді. Для цього потрібно підготувати позовну заяву з вимогою скасувати рішення ТЦК та СП. У справах цієї категорії суд перевіряє законність постанови відповідно до норм КУпАП і Кодексу адміністративного судочинства України.

У позові варто зазначити:

Яку постанову оскаржуєте. Вкажіть її номер, дату, орган і посадову особу, які її винесли.

З чим саме не погоджуєтеся. Опишіть обставини справи та поясніть, чому вважаєте рішення незаконним або необґрунтованим.

Які норми могли порушити. Наведіть відповідні положення законодавства, якщо вони стосуються вашої ситуації.

Чим підтверджуєте свою позицію. Додайте копії документів та інших доказів.

Чого просите в суду. Зазвичай це скасування постанови та, за наявності підстав, закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення.

До позову варто додати копію постанови, протоколу, якщо його складали, письмових пояснень, документів про своєчасне оновлення даних, підтверджень поважних причин неявки та іншого листування з ТЦК та СП. Якщо важлива дата отримання документа, збережіть конверт, поштове повідомлення або інше підтвердження.

Позов подають до місцевого загального суду, який розглядає справи як адміністративний суд. Територіальну підсудність потрібно визначити за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Скільки часу є на оскарження штрафу

За загальним правилом, постанову ТЦК та СП потрібно оскаржити протягом 10 днів. Відлік строку та порядок його застосування залежать від процедури оскарження, тому дату винесення постанови не варто ігнорувати.

Якщо строк пропущено з поважних причин, разом із позовом можна подати клопотання про його поновлення та документи, які пояснюють затримку. Сам факт пропуску строку не означає, що суд обов'язково його поновить.

Окремо слід перевірити строк, протягом якого ТЦК мав право накласти адміністративне стягнення. Для правопорушень за статтями 210 і 210-1 КУпАП, вчинених в особливий період, стягнення може бути накладене протягом трьох місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Визначення конкретної дати залежить від обставин справи та того, чи є порушення триваючим.

До слова, для добровільної сплати штрафу від ТЦК є 30 днів. Після завершення цього строку може настати примусове виконання. Зокрема, виконавча служба може стягувати штраф, мова може йти й про арешт майна. Це у випадках, коли особа, на яку накладений штраф, має надостатньо грошей у національній чи іноземних валютах.