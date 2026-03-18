Без бойових завдань: Рада розгляне ідею щодо тримісячної адаптації для військових

Законотворці пропонують врегулювати правило, згідно з яким військових одразу не будуть відправляти на бойові завдання після навчання. Такі зміни пояснюють тим, що чимало військових не встигають пройти підготовку до сучаних умов війни, тому на фронті спостерігається більше втрат.

Що пропонується в законопроєкті №15086?

Наразі війна на фронті змушує залучати більше артилерії, різних БпЛА та FPV-дронів, а тактична обстановка дещо ускладнилася. Експерти та командири визначають, що саме в перші дні після прибуття на фронт є втрати серед новобранців. У цей час військовий ще не звик до бойового стресу, не знає позицій та не інтегрувався в підрозділ. Тому законопроєкт №15086 пропонує запровадити так званий період адаптації.

Якщо ініціативу депутатів підтримають, то може зрости відсоток збереження життя особового складу та ефективного виконання завдань.

Наразі ж новачки після базової загальної військової підготовки чи військового вишу одразу потрапляють на передову. Вони не встигають пройти адаптацію та набуття практичних навичок. Відтак мінімальний строк "адаптаційного періоду" може складати три місяці. Протягом цього часу новачки не будуть залучені до бойових завдань.

Варто зазначити! Це правило стосуватиметься військових, які долучилися до армії за контрактом проходять службу за контрактом або були призвані під час мобілізації.

Для військових створять гарантії мінімального строку адаптації та належної підготовки. Автори проєкту передбачають, що нові норми сприятимуть бойовій готовності та професійній спроможності військовослужбовців. Краща підготовка допоможе посилити боєздатність підрозділів у складних умовах боїв, збереженню життів і здоров’я українських захисників.

Скільки триває БЗВП для військових в Україні?

У Міністерстві оборони України пояснили, що військові проходять базову загальну військову підготовку протягом 51 дня. 42 доби відбувається безпосереднє навчання, що включає:

ознайомчий курс – 1 доба;

курс індивідуальної підготовки – 21 доба;

курс вивчення дій у складі підрозділу – 17 діб;

комплексне тактичне заняття – 3 доби.

Для нових військових також дають 7 вихідних днів та дві доби для вирішення адміністративних питань.

Уже з першого дня БЗВП військові отримують грошове забезпечення, мінімальний розмір якого складає 20 тисяч 130 гривень.

