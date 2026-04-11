Відумерла спадщина: коли та чому держава забере майно спадкодавця

Якщо людина померла й не залишила заповіту або спадкоємці відмовилися від спадку, тоді майно може перейти у власність держави. Однак законні спадкоємці теж згодом зможуть повернути собі нерухомість.

У яких випадках спадщина переходить у власність держави?

Про те, яку спадщину називають відумерлою, йдеться в Цивільному кодексі.

У ситуаціях, коли спадкодавець не залишив заповіт і не має родичів або вони відмовляються від спадщини, майно померлої людини залишається нічиїм. Законодавчо такий спадок можуть визнати відумерлим.

Для цього до суду звертаються:

органи місцевої влади;

кредитори померлого;

власники або користувачі сусідніх земельних ділянок (щодо сільськогосподарської землі).

Важливо! Якщо спадкоємців немає або вони відмовляються від спадщини, місцева влада зобов'язана подати заяву до суду із зазначенням відповідних умов.

Зазвичай заяву подають за місцем розташування нерухомого майна або за більшості рухомого майна. А поки суд ухвалює рішення, всі об'єкти спадкодавця мають бути під охороною.

Подати заяву до суду можна через 1 рік після смерті людини. Якщо майно визнають відумерлим, але воно знаходиться в різних громадах, то відповідно його отримають за місцем розташування в різних регіонах чи містах. До речі, тоді кожна з громад відповідатиме за зобо'язання спадкодавця пропорційно до вартості набутого майна. Тобто разом із нерухомістю влада бере відповідальність за певні обов'язки й зокрема повинна розібратися з кредиторами спадкодавця.

Чи можна повернути реальному спадкоємцеві майно, що визнали відумерлим?

Бувають ситуації, коли за відсутності заповіту, законні спадкоємці не подають вчасно документи на переоформлення спадку.

Зверніть увагу! Щоб вступити у спадщину людина має 6 місяців. За цей час потрібно подати відповідну заяву і в такий спосіб засвідчити, що людина претендує на спадок померлого.

Якщо спадкоємці "не з'являються" у відведений час, тоді через рік після смерті людини, суд визнає майно відумерлим.

Але це не означає, що спадкоємців немає. Вони можуть пропустити терміни подання документів та об'явитися в інший час, тоді матимуть право повернути свою спадщину. Навіть якщо суд визнав нерухомість відумерлою, спадкоємець може вимагати повернення майна.

Якщо нерухомість зберегли – спадкоємець так і отримає її. Якщо ж майно продали, то людина має право на фінансову компенсацію.

Як оформити спадщину без заповіту?

У коментарі для УНІАН натаріус Наталія Манойло розповіла, що інколи навіть наявний заповіт визнають недійсним і спадщину ділять без документа, що засвідчує останню волю спадкодавця.

Заповіт не є чинним, якщо порушено правила складання документа або посвідчення. І в ситуаціях, коли людина пише так званий заповіт від руки вдома – документ не матиме юридичною сили та не вважатиметься дійсним.

Обо'язково, щоб останню волю спадкодавця засвідчував чи завіряв нотаріус. Або це можуть зробити органи місцевого самоврядування та інші особи з головними посадами відповідно до місця перебування людини. Наприклад, в армії заповіт може завірити командир. Якщо ж йдеться про лікарню, то засвідчити документ має повноваження головний лікар чи його заступник.

Якщо за життя особа не виявила бажання викласти свою волю шляхом складання заповіту, спадщина буде розподілятися між спадкоємцями за законом з дотриманням принципу рівності часток,

– пояснила експертка.

Так, спадкоємцями можуть бути всі особи, що належать до однієї з п'яти черг спадкування. Однак між ким саме ділитиметься спадок у випадку відсутності заповіту залежатиме від кількості заяв, які подадуть на претенденство спадку.

