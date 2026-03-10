Це тягне за собою зайві витрати: коли від спадщини краще відмовитися
- Спадкоємці переймають всі права та обов'язки померлого, включаючи несплачені борги, що можуть дорівнювати вартості спадку.
- Неблизькі родичі зобов'язані сплачувати високі податки за спадок, що може зробити його небажаною витратою.
У деяких випадках майно, отримане у спадок може нести за собою тягарі. У такому випадку людям краще подумати, чи вступати у спадщину, чи краще від неї відмовитися.
У яких випадках варто відмовитися від спадщини?
Часто спадок несе за собою й ризики у вигляді боргів, сплати великих податків чи подвійних витрат на оформлення. На YouTube-каналі "Наказ" експерти пояснили, коли спадщина принесе не лише право на володіння майном, а й додаткові проблеми.
Стаття 1218 Цивільного кодексу України, спадкоємці переймають всі права та обов'язки померлого, зокрема і його несплачені борги. Іноді їхній розмір сягає майже такої ж суми, як коштує будинок чи інше майно. Коли людина приймає спадок, то і борги померлого переходять їй. Проблема в тому, що спадкоємцю може бути складно продати майно, щоб погасити зобов'язання. Нерідко боржники залишають в документах на будинок приховані кредити чи мікропозики.
Інший ризик полягає в тому, що у випадку, коли майно спочатку успадковує близький родич, а потім право власності через купівлю отримує інший із сім'ї, то за це доведеться сплачувати нотаріальні збори двічі. Тобто схема "прийму спадок, а потім оформлю майно на сина, доньку чи іншу людину" теж несе за собою витрати. За це потрібно заплатити нотаріусу мінімум 6 – 8 тисяч гривень, а потім сплачувати послуги ще й при переоформленні.
Неблизькі родичі за спадок мають сплатити чималу суму податку, повідомляє Державна податкова служба. Тоді отримання майна може стати небажаною витратою. Неблизький родич за отримане майно сплачує 10% податку (якщо він – резидент України) та 23% – якщо нерезидент. Тоді розв'язання проблеми без сплати податків інше: його приймає родич першої черги, а потім продає його більш дальньому родичу.
Варто зазначити! Цей крок теж має бути продуманим, бо коли майно офіційно переоформлене, то повернути його буде важко.
Що варто знати про отримання спадку в Україні?
Серед членів родини є ті, хто мають обов'язкову частку зі спадщини. Це малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова чи вдівець і непрацездатні батьки. Розмір спадщини для цих категорій може визначати суд.
Співвласники отриманого у спадок житла мають право на його частку незалежно від того, чи оплачують вони комунальні послуги. Але спадкоємці цілком можуть розділити особові рахунки відповідно до часток власності.
Деяких членів родини можуть законно позбавити права на майно померлого. Суд може усунути від спадкування через низку обставин.