Покинули дім через небезпеку: як держава підтримує внутрішніх переселенців під час війни

Через війну багато людей опинилися перед ухваленням важкого рішення – покинути дім та переїхати до більш безпечних регіонів України. Держава захищає права таких громаднян.

Що передбачає статус ВПО та яку допомогу можна отримати?

Люди, які залишили своє місце проживання й виїхали з місць активних бойових дій або з тимчасової окупації. внутрішньо переміщеними називаються особи, які переселилися в межах України. Біженцями такі люди не є. Про це йдеться у великому гайді від Дії.

Після 2022 року статус ВПО належить не лише тим, хто виїхав з Донецької, Луганської областей та Криму. Навіть якщо людина поїхала з небезпечного місця й оселилася в сусідні громаді, то це вже означає, що вона покинула дім, а отже є ВПО.

Громадяни мають право на оформлення спеціального статусу. Він особливо потрібен, якщо людина хоче отримувати виплати для себе та дітей. Довідка про статус ВПО також дозволяє переоформити соціальні виплати чи пенсію, мати доступ до медицини, знаходити житло, влаштувати дитину в садок чи школу. Іноді така довідка потрібна для отримання допомоги від міжнародних організацій.

Після переміщення військовозобов'язані громадяни мають стати на облік на новому місці проживання. На це є 7 днів після приїзду.

До слова, міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов дав коментар Укрінформу, в якому пропонує реформувати державну політику щодо вимушених переселенців. Він говорить, що нині в Україні в цьому питанні все дуже бюрократично. Часто люди зустрічаються з проблемами, які вимушені розв'язувати самотужки.

Які виплати отримують ВПО?

Щомісячна допомога протягом пів року складає 2 тисячі гривень для кожного дорослого та 3 тисячі гривень – для дітей і людей з інвалідністю. Виплати припиняться після тримісячного терміну, якщо людина не працевлаштувалася або не оформила собі статус безробітного. Якщо людина цього не зробила – після закінчення тримісячного строку виплати припиняються.

Через 6 місяців виплати поновляються автоматично або за особистою заявою (але лише один раз) для:

людей старшого віку, які отримують не більше, ніж 9 тисяч 444 гривень пенсії;

людей з інвалідністю I чи II групи;

дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

людей з інвалідністю III групи з доходом на кожного члена родини не більше 9 тисяч 444 гривень;

осіб віком від 55 років, які зареєструвалися в Центрі зайнятості.

Важливо! На соціальній платформі "Є-допомога" ВПО можуть отримати додаткову фінансову підтримку від держави чи міжнародної організації, допомогу ліками, продуктами, засобами гігієни від волонтерів тощо. Для цього варто оформити заявку онлайн.

Як отримати довідку ВПО?

Довідку ВПО видають безоплатно через застосунок Дія, або ж у ЦНАПі, органі соціального захисту населення та виконавчому органі сільських, селищних чи міських рад.

Як пояснили в Міністерстві розвитку громад та територій, документ сформується через Дію, якщо там є картка платника податків та будь-який паспорт особи. У разі їхньої відсутності документи подаються офлайн.

Зауважимо, що виплати надходитимуть на обраний вами рахунок, тому ви маєте обрати банківську картку з наявних у себе або замовите нову у будь-якому банку.

За короткий термін органи ухвалюють рішення щодо надання статусу ВПО. Необхідно подати такі документи:

заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; паспорт громадянина України. Якщо прописка не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження проживання на небезпечній території.

Якщо заяву подає законний представник, то він також має надати свій документ та офіційний лист про повноваження особи як законного представника або про родинні стосунки між дитиною та заявником.

Інші питання, пов'язані зі статусом ВПО