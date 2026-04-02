Чи платять аліменти зниклі безвісти: в Раді готують важливі зміни

Законодавство не передбачає списання аліментів, якщо один з батьків визнаний зниклим безвісти. Тепер хочуть запровадити норми, щоб через цей статус особа не звільнялася від обов’язку утримувати дитину.

Що пропонують у законопроєкті №15109?

У Сімейному кодексі України визначений обов'язок утримувати дитину за добровільними домовленостями або через суд. Стягнення аліментів законодавчо не врегульоване на випадок зникнення безвісти платника за особливих обставин. Тому норми планують змінити за допомогою законопроєкту №15109.

Дивіться також Встановлення батьківства після смерті чоловіка: як діяти та які права отримує дитина

Законодавці пропонують визначити, що статус зниклого безвісти за особливих обставин не звільняє людину від обов’язку утримувати дитину. Нібито суди вже ухвалюють відповідні рішення, однак в них немає законодавчого підґрунтя.

Особливо актуальною проблема стала під час війни, коли чимало українців потрапили в полон, перебувають на тимчасово окупованих територіях чи вважаються зниклими безвісти. Серед 90 тисяч таких людей є ті, хто зобов'язаний платити аліменти. За особливих обставин вони не можуть це робити. Але ж призначений статус водночас не припиняє сімейно-правові обов’язки такої людини.

У такому випадку дитина може не отримувати гроші через неможливість списання з рахунку її батька чи матері, які зникли безвісти. Але наразі держава не передбачила, як виконати стягнення.

Підхід до списання аліментів за умови зникнення безвісти дещо встановила судова практика. Апеляція зауважує, що сімейні відносини є безперервними та не повинні залежати від фактичної присутності платника.

Важливо! Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони пояснив, що усі цивільні, сімейні та майнові права зберігаються за військовим, до того, як з'ясується, що службовець помер чи загинув або його через суд оголосили померлим чи загиблим.

Яке рішення ухвалюють суди?

Так у Хмельницькому жінка звернулася до суду, щоб з батька її трьох дітей – військового, який зник безвісти у вересні 2023 року – списали борг на утримання дітей. Суддя першої інстанції визначив, що аліменти мають бути списані з дня звернення до суду, тобто з 2024 року. Однак позивачка говорила, що борг має бути сплачений з дня зникнення чоловіка безвісти.

Жінку підтримав Апеляційний суд. В рішенні йдеться, що статус зникнення безвісти батька не є завадою для сплати аліментів. Адже чоловік фактично отримує грошове забезпечення, з якого можуть списуватися стягнення.

Що варто знати про сплату аліментів?