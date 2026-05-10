Батько не сплачує аліменти: як діяти за таких обставин та що важливо знати

Питання аліментів залишається складним для багатьох українців. Зокрема ситуація, де один з батьків нехтує своїми обов'язками, є досить популярною.

Коли та як можна стягнути аліменти з людини?

Що робити за таких обставин, розповіла адвокатка Олеся Гродовська.

Згідно зі словами експертки, стягнути аліменти можна у будь-який момент. Як під час подружнього життя (наприклад, коли батьки перебувають у шлюбі, але не проживають разом, а дитина не отримує належного утримання), одночасно зі шлюборозлучним процесом та після розлучення.

Єдине обмеження – досягнення дитиною повноліття,

– наголосила адвокатка.

Зверніть увагу! Аліменти будуть стягуватись з моменту звернення за ними, а не з моменту розлучення. Зокрема вони присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.

Стягнення аліментів проводиться через судовий наказ або через подання позовної заяви про стягнення аліментів до суду. Перший варіант підходить, якщо мати бажає стягнути аліменти у розмірі:

на одну дитину – однієї чверті;

на двох дітей – однієї третини;

на трьох та більше дітей – половини зарплати (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину;

або твердої грошової суми – 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Другий варіант застосовується, коли не була досягнута згода про розмір та форму стягнення аліментів (або йдеться про стягнення більшого відсотка від заробітку або більше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини).

Для подачі позову до суду про стягнення аліментів необхідно зібрати пакет документів. Їх перелік залежить від кожної конкретної ситуації та може відрізнятися.

Позовна заява розглядається орієнтовно від 2 до 6 місяців – залежно від обставин.

Проте, утримання дитини не обмежується лише аліментами. З батька можна стягнути також додаткові витрати на дитину,

– додала Олеся Гродовська.

Щодо розміру аліментів: судова практика демонструє, що найчастіше на одну дитину призначають чверть (25%) від заробітку, на двох дітей – третину (33%), на трьох, чотирьох, п’ятьох та більше – половину (50%). Але залежно від обставин процент може бути іншим. Водночас мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, який щороку збільшується.

Чи можуть чоловіка звільнити від сплати аліментів?

Підставою для звільнення від аліментів є отримання права власності на нерухоме майно. Батьки (з дозволу органу опіки та піклування) можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно.

Що робити, якщо людина ухиляється від сплати аліментів?

Згідно з законодавством, таку особу очікуються такі наслідки:

при виникненні заборгованості з вини особи, одержувач аліментів має право на стягнення "неустойки" (пені) в розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення; притягнення до адміністративної відповідальності.

Важливо! Злісне ухилення від сплати аліментів, а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх чи непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що в Україні можуть призначити тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або місце проживання чи перебування їх невідоме. Про це писали у Пенсійному фонді.

Тимчасова державна допомога призначається таким неповнолітнім:

якщо відомості про одного з батьків, який має сплачувати аліменти, внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він чи вона перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання одного з батьків не встановлено.

Допомога призначається з урахуванням майнового стану родини. Розмір виплати дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

Зокрема максимальний розмір підтримки:

для дітей до 6 років – 2 563,00 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 3 196,00 гривень.

Розмір допомоги не може бути менший, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто для дітей до 6 років – 1 281,50 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 1 598,00 гривень.

Зауважте! Допомога призначається кожні шість місяців. Виплати нараховують з того місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Що ще варто знати про аліменти?

З 1 січня 2026 року мінімальний розмір аліментів становить 1 408,5 гривні на місяць. Проте це тільки для дітей віком до шести років. Водночас сума у розмірі 1 756 гривень – це мінімальна сума на місяць для дітей віком від шести до 18 років.

Водночас адвокатка Оксана Кузьмич розповіла для 24 Каналу, коли діти повинні сплачувати аліменти батькам. Вона розказала, що право на аліменти має непрацездатна особа, яка не забезпечена прожитковим мінімумом. Тобто просто бути пенсіонером недостатньо.

Суд же дивиться не тільки на розмір пенсії, а ще й на пільги, субсидії, наявність майна тощо. Тобто на все, що може приносити людині прибуток.