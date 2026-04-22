Звільнитися не вийде: кого і як залучають до суспільно корисних робіт під час воєнного стану

Дехто з українців не може звільнитися за власним бажанням, доки виконують певні роботи. Такі правила передбачає воєнний стан.

Хто не може звільнитися під час воєнного стану?

Працездатні особи можуть залучатися до робіт, які необхідні для оборони, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи підтримки економіки та критичної інфраструктури. Це форма так званої трудової повинності, до якої можуть залучати цивільних. Про це повідомила представниця Вижницького місцевого центру з надання БВПД Тетяна Різак.

Громадяни, яких залучили до суспільно корисних робіт, не можуть у будь-який момент звільнитися. Водночас згода на взяття його на роботу теж не потребується. Про це прямо вказано в постанові Кабінету міністрів №753.

Важливо! Суспільно важливі роботи часто не дають великого прибутку й не потребують кваліфікації. Однак їхнє від їхнього виконання напряму залежить підтримка країни в умовах війни.

Хто залучає громадян до суспільно корисних робіт?

Рішення про виклик громадян на суспільно корисні роботи ухвалює військове командування самостійно або з залученням органів місцевого самоврядування.

До таких робіт залучають працездатних осіб, зокрема й тих, кого під час війни не можуть призвати до війська. Головна умова – щоб людина мала придатний стан здоров'я для виконання різних робіт. Виняток – заброньовані працівники, які працюють на критичних об'єктах.

Серед тих, кого можуть залучати є:

зареєстровані безробітні та інші незайняті особи;

люди, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти вишів, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

За виконання суспільно корисних робіт передбачена оплата відповідно до умов оплати праці. Він не може бути меншим за середню зарплату, яка є за основним місцем роботи працівника.

Водночас робоче місце за такою людиною зберігається. Коли її звільнять від трудової повинності, то вона зможе повернутися на свою посаду.

До слова, у 2022 році держава залучала безробітних до суспільно корисних робіт. Так роботу й оплату праці отримали майже 3 000 людей у семи областях України. У межах ініціативи "Армія відновлення" люди загалом отримали 18,3 мільйона гривень.

