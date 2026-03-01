Іноді лише через суд: як змінити ім'я батька в свідоцтві про народження дитини

У свідоцтві про народження дитини не завжди батько вказується правильно. Часто запис робиться зі слів матері, проте згодом ситуація змінюється і необхідно внести нове ім'я.

Коли потрібно міняти ім'я батька?

Батьки зобов’язані зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного місяця від дня її народження, пише Мін'юст.

Дивіться також Чи можна вивозити дітей за кордон під час воєнного стану та які є вимоги: пояснення МВС

Після цьго батькам видається свідоцтво про народження дитини із вказаним у ньому ім'ям, іменем по батькві та прізвищем новонародженого.

Та з часом батьки можуть змінити відомості у свідоцтві. Зазвичай це відбувається:

Добровільно. Коли біологічний батько хоче офіційно визнати дитину, і мати з цим згодна.

Через суд. Якщо батьківство доводиться у судовому порядку або встановлюється факт батьківства.

Важливо! Якщо у свідоцтві вже вписаний інший чоловік (наприклад, колишній чоловік матері), ДРАЦС відмовить у змінах, допоки суд не виключить відомості про попереднього "батька" з актового запису, пише Дебет-Кредит.

Куди звертатися і які документи потрібні?

Завдяки спрощенню процедур на час воєнного стану, батьки не прив'язані до місця реєстрації дитини. Подати заяву можна:

у будь-який відділ ДРАЦС на підконтрольній території.

через ЦНАП.

за кордоном – у дипломатичних установах чи консульствах України.

Для процедури знадобляться такі документи:

Спільна заява батьків (або заява одного з них на підставі рішення суду).

Паспорти (можна використовувати е-паспорти в "Дії").

Свідоцтво про народження дитини, яке підлягає заміні.

Рішення суду (якщо батьківство визнавалося примусово).

Якщо один із батьків перебуває далеко, він може надіслати свою заяву поштою, проте вона має бути обов'язково засвідчена нотаріусом. За кордоном ці ж функції виконують українські дипломатичні представництва.

Зауважте! За загальним правилом, термін розгляду заяви складає до 3 місяців. У складних випадках цей строк можуть продовжити ще на 3 місяці. За кордоном розгляд може тривати до пів року. Після внесення змін старе свідоцтво анулюється, а батьки отримують нове, де у графі "батько" будуть вказані актуальні дані.

Як зареєструвати дитину після народження?