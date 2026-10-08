Можна обійтися штрафом: коли за СЗЧ військовому не загрожує позбавлення волі

Аби підозрювати військовослужбовця у вчиненні самовільного залишення частини, достатньо довести лише факт його відсутності на службі без поважних причин. У деяких випадках судді призначають покарання у вигляді штрафу, проте у більшості випадків за таке правопорушення настає кримінальна відповідальність.

Чи достатньо самого факту безпричинної відсутності на службі

Український Кримінальний кодекс станом на зараз рідко дозволяє призначати покарання у вигляді штрафу, якщо особа визнає себе винною в самовільному залишенні частини. У більшості випадків військовий за таке порушення або отримує від 5 до 10 років позбавлення волі, або може повернутися на службу й звільнитися від кримінальної відповідальності. Про особливості покарання за СЗЧ у коментарі 24 Каналу розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

За словами експерта, на практиці проблема може виникнути, якщо військовий не попередив командира про свою відсутність. Так, до прикладу, відомо про випадок, коли людина перебувала на стаціонарному лікуванні, куди її безпосередньо забрали з позиції. Командир, не знаючи про це, подав її в СЗЧ.

Роман Лихачов Військовий адвокат Достатньо довести лише факт відсутності військовослужбовця без поважних причин. Перебування в стаціонарі – це поважна причина, але все ж таки треба командування повідомляти.

Чи можуть покарати штрафом, а не в'язницею

Загальне правило під час воєнного стану стосується відсутності військового на службі протягом трьох днів. Але навіть за один день перебування у СЗЧ може бути відповідальність. Наприклад, справа №596/1253/26 розглядалася на Тернопільщині. Військовослужбовець самовільно залишив військову частину приблизно на добу. Він був відсутній від 14:00 15 вересня до 15:40 16 вересня. Поважних причин для відсутності він не мав. До частини чоловік все ж повернувся, але самовільне залишення частини командування зафіксувало у відповідному протоколі.

1 жовтня Гусятинський районний суд визнав його винним за частиною 3 статті 172-11 КУпАП та призначив лише адмінвідповідальність – штраф у розмірі 8 500 гривень.

Тобто в певних випадках, зокрема, якщо СЗЧ вчинене в бойовій обстановці лише на один день, таке покарання дійсно може бути правомірне.

Роман Лихачов пояснив, що у визначеній статті йдеться:

самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (крім строкової військової служби), а також військовозобов'язаним та резервістом під час проходження зборів, нез'явлення його вчасно без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, неповернення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 10 діб, карається штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Адвокат зазначив, що при визначенні покарання треба розрізняти, в яких випадках буде саме адміністративна відповідальність, а в яких – кримінальна.

У таких справах єдиним шляхом в особи, якщо вона дійсно вчинила СЗЧ, є повернення у свою чи в іншу військову частину. Навіть якщо людина служила в ЗСУ, вона може повернутися в Нацгвардію і закрити кримінальне провадження через суд,

– розповів Роман Лихачов.

Нагадаємо, раніше Міноборони України пояснило порядок фіксації самовільного залишення частини. Так, командир спочатку здійснює першочергові заходи для встановлення відсутності військового. Для цього частина спочатку намагається вийти на зв'язок зі службовцем. Одночасно проводять опитування побратимів або контактують із близькими чи родичами.

За потреби про факт відсутності на службі повідомляють Військову службу правопорядку.