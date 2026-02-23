Теракт стався на очах: що потрібно робити свідкам та як карають винуватців

Теракт – це злочин, який має серйозні наслідки для того, хто його вчинив. Кримінальний кодекс передбачає й звільнення від від ув'язення, однак це можливо лише за певних умов.

Як карають за вчинення теракту?

В умовах повномасштабної війни повідомлення про тероризм дещо зросли. Українці страждають не лише від дій ворога. Іноді навіть співгромадяни можуть вчинити дії, які призводять до поранень та загибелі людей. Часто це стається після вербування ворожими спецслужбами, які обіцяють гроші за підрив того чи іншого об'єкта. Про те, що загрожує людям, які погоджуються на вчинення теракту, йдеться в статті 258 Кримінального Кодексу України.

Правоохоронці можуть покарати за застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створили небезпеку для життя чи здоров'я людей. Навіть якщо громадяни не постраждали, але було завдано значної шкоди майну, організатор теракту повинен відповідати перед законом.

Зазначимо! Злочин визнається терактом, якщо дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень.

Найлегше покарання за вчинення теракту – це позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Водночас повторний злочин і його вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також вчинення важких наслідків караються 7 – 12 роками ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.

Якщо ж під час терористичного акту загинула людина, то організатора можуть посадити на строк від 10 до 15 років або на довічне ув'язнення.

Кримінальної відповідальності можна уникнути, якщо особа, яка вчинила теракт, ще до повідомлення їй про підозру добровільно зізналася правоохоронцям, сприяла припиненню або розкриттю злочину й проведені дії прибрали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди.

Що робити, якщо ви стали свідком теракту?

Стаття 9 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" визначає, що в разі отримання інформації про теракт або після його вчинення державні органи, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти в розкритті злочину.

Правоохоронцям варто передати відомі дані, зокрема й ті, що можуть сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності чи ж зменшення її наслідків.

Важливо! Люди, які постраждали внаслідок теракту за законом мають право на матеріальну компенсацію. Рідні свідків чи правоохоронців, які загинули через таку діяльність, також можуть отримати грошову допомогу.

Адвокати радять свідкам теракту не панікувати й за потреби заручитися юридичною підтримкою, адже правоохоронці точно захочуть взяти показання щодо події.

