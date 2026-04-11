Втрата трудової книжки – не проблема: хто може видати дублікат працівнику

Протягом робочого часу роботодавець на вимогу працівника повинен вносити до трудової книжки записи, які стосуються переведення та звільнення, успіхи в роботі тощо. Однак бувають випадки, коли трудова книжка втрачена. Панікувати не варто, адже інформацію можна відновити.

Як відновити втрачену трудову книжку?

Якщо людина загубила свою трудову книжку, то працедавець за останнім місцем роботи може відновити дані. Людина повинна оформити заяву та надати нову книжку або вкладки до неї. За 15 днів громадянину видається новий документ. Про це пишуть експерти Благодійного фонду "Право на захист".

Якщо трудова книжка обгоріла, порвалася чи забруднилася, то людині видається дублікат. На старому документі пишуть "Замість видано дублікат".

В нову книжку пишуть відомості про загальний стаж його роботи – варто прописати загальну кількість років, місяців, днів роботи. У такому випадку уточнювати підприємства, посади чи точні дати роботи не обов'язково.

А якщо трудова книжка загубилася через бойові дії?

Коли працівник втратив доступ до своєї трудової книжки, то так само він може отримати дублікат. Як визначає Кодекс цивільного захисту України, дублікат людина так само може отримати на новому місці роботи. Потрібна лише заява працівника та письмова інформація про воєнні дії на території, де він мав роботу раніше. Її надають у штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичному центрі при СБУ про проведення АТО.

Важливо! У випадку повної втрати трудової книжки на першій сторінці нового документа пишеться "Дублікат анульовано".

Однак скоро всі паперові трудові книжки переведуть у цифровий формат. Від 10 червня 2021 року вже діють електронні трудові. Люди, які ще не перенесли дані, повинні зробити це до червня, щоб не втратити стаж.

Водночас зауважимо, що людей не будуть штрафувати, якщо вони вчасно не відцифрують трудові.

